ДТП в Італії - подробиці загибелі шестирічного українця

В Італії трагічно загинув шестирічний хлопчик з України
В Італії помер шестирічний хлопчик з України, який за два дні до цього потрапив у ДТП. Дитину збив автомобіль на пішохідному переході поблизу Венеції.
Про це повідомляє Il Gazzettino.
ДТП в Італії — подробиці
Зазначається, що хлопчик разом із матір’ю мали статус біженців. Родина мешкала в Італії з іншими українцями у будівлі колишнього парафіяльного будинку в місті Санта-Марія-ді-Сала.
У середу, 20 серпня, мати їхала попереду на велосипеді з кількома сумками з покупками, а дитина йшла за нею пішки.
За словами свідків, один автомобіль зупинився, щоб пропустити матір з дитиною. Проте синій Fiat Panda, який рухався позаду, здійснив обгін та збив хлопчика, який ще не встиг закінчити перехід дороги. Удар був дуже сильним: дитину відкинуло більш ніж на 30 метрів, після чого хлопчик впав в кювет біля дороги.
Хлопчика госпіталізували у вкрай важкому стані. Лікарі боролися за його життя, однак, за інформацією медиків, у нього діагностували смерть мозку, що не залишало надії на порятунок.
