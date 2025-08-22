ДТП в Італії - подробиці загибелі шестирічного українця

ДТП в Італії. Фото ілюстративне: Vijesti

В Італії помер шестирічний хлопчик з України, який за два дні до цього потрапив у ДТП. Дитину збив автомобіль на пішохідному переході поблизу Венеції.

Про це повідомляє Il Gazzettino.

ДТП в Італії — подробиці

Зазначається, що хлопчик разом із матір’ю мали статус біженців. Родина мешкала в Італії з іншими українцями у будівлі колишнього парафіяльного будинку в місті Санта-Марія-ді-Сала.

У середу, 20 серпня, мати їхала попереду на велосипеді з кількома сумками з покупками, а дитина йшла за нею пішки.

За словами свідків, один автомобіль зупинився, щоб пропустити матір з дитиною. Проте синій Fiat Panda, який рухався позаду, здійснив обгін та збив хлопчика, який ще не встиг закінчити перехід дороги. Удар був дуже сильним: дитину відкинуло більш ніж на 30 метрів, після чого хлопчик впав в кювет біля дороги.

Хлопчика госпіталізували у вкрай важкому стані. Лікарі боролися за його життя, однак, за інформацією медиків, у нього діагностували смерть мозку, що не залишало надії на порятунок.

