У Берліні біля дитмайданчика знайшли тіло вбитої українки — що відомо

Поліція Берліна. Фото: Reuters

У берлінському районі Ліхтенберг знайшли вбиту жінку. Її тіло, залите кров'ю, виявили на лавці поблизу дитячого майданчика. Підозрюваного заарештували.

Про це пише Welt, передає Новини.LIVE у середу, 11 лютого.

Що відомо про вбивство

У поліції Берліна заявили, що жінку знайшли мертвою в парку в Берлін-Ліхтенберзі вночі. Тіло було залите кров'ю на лавці дитячого майданчика на Альтенгоферштрассе. Про це повідомили в анонімному телефонному дзвінку.

Місце, де знайшли тіло вбитої українки. Фото: Welt

Поблизу місця вбивства копи знайшли термокружку та запальничку, що були розкидані на снігу. Слідчі зібрали усі речові докази на ймовірному місці злочину та почали розслідування вбивства. Вже затримали підозрюваного.

Посольство України у ФРН підтвердило, що вбитою жінкою була 40-річна українка. Справа перебуває на контролі посольства.

"Берлінська поліція підтвердила факт загибелі громадянки України 9 лютого 2026 року у Берліні. Розслідується ймовірність убивства. Затриманий підозрюваний також є громадянином України", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення посольства України у ФРН. Фото: скриншот

