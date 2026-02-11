Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Берліні вбили українку — тіло знайшли біля дитячого майданчика

У Берліні вбили українку — тіло знайшли біля дитячого майданчика

Ua ru
Дата публікації: 11 лютого 2026 07:37
У Берліні біля дитмайданчика знайшли тіло вбитої українки — що відомо
Поліція Берліна. Фото: Reuters

У берлінському районі Ліхтенберг знайшли вбиту жінку. Її тіло, залите кров'ю, виявили на лавці поблизу дитячого майданчика. Підозрюваного заарештували.

Про це пише Welt, передає Новини.LIVE у середу, 11 лютого.

Реклама
Читайте також:

Що відомо про вбивство

У поліції Берліна заявили, що жінку знайшли мертвою в парку в Берлін-Ліхтенберзі вночі. Тіло було залите кров'ю на лавці дитячого майданчика на Альтенгоферштрассе. Про це повідомили в анонімному телефонному дзвінку.

У Берліні вбили 40-річну українку
Місце, де знайшли тіло вбитої українки. Фото: Welt

Поблизу місця вбивства копи знайшли термокружку та запальничку, що були розкидані на снігу. Слідчі зібрали усі речові докази на ймовірному місці злочину та почали розслідування вбивства. Вже затримали підозрюваного.

Посольство України у ФРН підтвердило, що вбитою жінкою була 40-річна українка. Справа перебуває на контролі посольства.

"Берлінська поліція підтвердила факт загибелі громадянки України 9 лютого 2026 року у Берліні. Розслідується ймовірність убивства. Затриманий підозрюваний також є громадянином України", — йдеться у повідомленні.

У Берліні вбили 40-річну українку
Повідомлення посольства України у ФРН. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що переселенець убив одразу п'ятьох людей через конфлікт. Інцидент стався на Рівненщині.

Також ми розповідали про те, що працівники ТЦК вбили чоловіка на Дніпропетровщині. Підозрюваних затримали.

Німеччина вбивство Берлін злочин українка
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації