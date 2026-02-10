Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня На Рівненщині чоловік вбив п'ятьох людей під час сварки — деталі

На Рівненщині чоловік вбив п'ятьох людей під час сварки — деталі

Ua ru
Дата публікації: 10 лютого 2026 11:08
Вбивство п'ятьох людей на Рівненщині — підозрюваного затримали
Затримання підозрюваного у вбивстві. Фото: Freepik

У Рівненській області під час конфлікту чоловік вбив п'ятьох людей. Це сталося у приміщенні колишньої школи в селі Судобичі Дубенського району. Нині там проживають люди, які виїхали з тимчасово окупованих територій.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора у вівторок, 10 лютого, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Вбивство п'ятьох людей на Рівненщині

Сьогодні о четвертій годині ранку поліцейські отримали повідомлення про конфлікт у селі Судобичі. На місці події знайшли п'ятьох убитих людей.

"Виявили три жінки та двох чоловіків віком від 56 до 81 року з ознаками насильницької смерті. Усі загиблі — переселенці з Донеччини та Кіровоградщини", — йдеться у повідомленні.

Вбивство п'яти людей у Рівненській області
Сокира, якою вбили людей. Фото: Офіс Генерального прокурора

Як зазначають у прокуратурі, між  ними та 72-річним чоловіком сталася сварка. Під час конфлікту підозрюваний, ймовірно, завдав жертвам смертельні удари сокирою та молотком.

Вбивство п'яти людей у Рівненській області
Затриманий чоловік. Фото: Офіс Генерального прокурора

Наразі за фактом умисного вбивства кількох осіб (п. 1 ч. 2 ст. 115 ККУ) відкрили кримінальне провадження. Чоловіка, який може бути причетним до злочину, затримали. На місці працює слідчо-оперативна група, керівництво прокуратури та поліції.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Одещині жінка задушила немовля. Її будуть судити.

Також ми розповідали про те, що на Дніпропетровщині працівники ТЦК вбили чоловіка. Поліцейські затримали фігурантів.

вбивство Рівненська область Офіс генерального прокурора Кримінал злочин
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації