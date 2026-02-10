Вбивство п'ятьох людей на Рівненщині — підозрюваного затримали

Затримання підозрюваного у вбивстві. Фото: Freepik

У Рівненській області під час конфлікту чоловік вбив п'ятьох людей. Це сталося у приміщенні колишньої школи в селі Судобичі Дубенського району. Нині там проживають люди, які виїхали з тимчасово окупованих територій.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора у вівторок, 10 лютого, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Вбивство п'ятьох людей на Рівненщині

Сьогодні о четвертій годині ранку поліцейські отримали повідомлення про конфлікт у селі Судобичі. На місці події знайшли п'ятьох убитих людей.

"Виявили три жінки та двох чоловіків віком від 56 до 81 року з ознаками насильницької смерті. Усі загиблі — переселенці з Донеччини та Кіровоградщини", — йдеться у повідомленні.

Сокира, якою вбили людей. Фото: Офіс Генерального прокурора

Як зазначають у прокуратурі, між ними та 72-річним чоловіком сталася сварка. Під час конфлікту підозрюваний, ймовірно, завдав жертвам смертельні удари сокирою та молотком.

Затриманий чоловік. Фото: Офіс Генерального прокурора

Наразі за фактом умисного вбивства кількох осіб (п. 1 ч. 2 ст. 115 ККУ) відкрили кримінальне провадження. Чоловіка, який може бути причетним до злочину, затримали. На місці працює слідчо-оперативна група, керівництво прокуратури та поліції.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Одещині жінка задушила немовля. Її будуть судити.

Також ми розповідали про те, що на Дніпропетровщині працівники ТЦК вбили чоловіка. Поліцейські затримали фігурантів.