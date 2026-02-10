Убийство пяти человек на Ровенщине — подозреваемого задержали

Задержание подозреваемого в убийстве. Фото: Freepik

В Ровенской области во время конфликта мужчина убил пятерых человек. Это произошло в помещении бывшей школы в селе Судобичи Дубенского района. Сейчас там проживают люди, которые выехали с временно оккупированных территорий.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора во вторник, 10 февраля, передает Новини.LIVE.

Убийство пяти человек в Ровенской области

Сегодня в четыре часа утра полицейские получили сообщение о конфликте в селе Судобичи. На месте происшествия нашли пятерых убитых людей.

"Обнаружили три женщины и двух мужчин в возрасте от 56 до 81 года с признаками насильственной смерти. Все погибшие — переселенцы из Донецкой и Кировоградской областей", — говорится в сообщении.

Топор, которым убили людей. Фото: Офис Генерального прокурора

Как отмечают в прокуратуре, между ними и 72-летним мужчиной произошла ссора. Во время конфликта подозреваемый, вероятно, нанес жертвам смертельные удары топором и молотком.

Задержанный мужчина. Фото: Офис Генерального прокурора

Сейчас по факту умышленного убийства нескольких лиц (п. 1 ч. 2 ст. 115 УКУ) открыли уголовное производство. Мужчину, который может быть причастен к преступлению, задержали. На месте работает следственно-оперативная группа, руководство прокуратуры и полиции.

