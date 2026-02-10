Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня На Ровенщине мужчина убил пятерых человек во время ссоры — детали

На Ровенщине мужчина убил пятерых человек во время ссоры — детали

Ua ru
Дата публикации 10 февраля 2026 11:08
Убийство пяти человек на Ровенщине — подозреваемого задержали
Задержание подозреваемого в убийстве. Фото: Freepik

В Ровенской области во время конфликта мужчина убил пятерых человек. Это произошло в помещении бывшей школы в селе Судобичи Дубенского района. Сейчас там проживают люди, которые выехали с временно оккупированных территорий.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора во вторник, 10 февраля, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Убийство пяти человек в Ровенской области

Сегодня в четыре часа утра полицейские получили сообщение о конфликте в селе Судобичи. На месте происшествия нашли пятерых убитых людей.

"Обнаружили три женщины и двух мужчин в возрасте от 56 до 81 года с признаками насильственной смерти. Все погибшие — переселенцы из Донецкой и Кировоградской областей", — говорится в сообщении.

Вбивство п'яти людей у Рівненській області
Топор, которым убили людей. Фото: Офис Генерального прокурора

Как отмечают в прокуратуре, между ними и 72-летним мужчиной произошла ссора. Во время конфликта подозреваемый, вероятно, нанес жертвам смертельные удары топором и молотком.

Вбивство п'яти людей у Рівненській області
Задержанный мужчина. Фото: Офис Генерального прокурора

Сейчас по факту умышленного убийства нескольких лиц (п. 1 ч. 2 ст. 115 УКУ) открыли уголовное производство. Мужчину, который может быть причастен к преступлению, задержали. На месте работает следственно-оперативная группа, руководство прокуратуры и полиции.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Одесской области женщина задушила младенца. Ее будут судить.

Также мы рассказывали о том, что на Днепропетровщине работники ТЦК убили мужчину. Полицейские задержали фигурантов.

Ваша пробная версия Premium закончиласьВаша пробная версия Premium закончилась

убийство Ровенская область Офис генерального прокурора Криминал преступление
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации