В Берлине возле детской площадки нашли тело убитой украинки — что известно

Полиция Берлина. Фото: Reuters

В берлинском районе Лихтенберг нашли убитую женщину. Ее тело, залитое кровью, обнаружили на скамейке вблизи детской площадки. Подозреваемого арестовали.

Об этом пишет Welt, передает Новини.LIVE в среду, 11 февраля.

Что известно об убийстве

В полиции Берлина заявили, что женщину нашли мертвой в парке в Берлин-Лихтенберге ночью. Тело было залито кровью на скамейке детской площадки на Альтенгоферштрассе. Об этом сообщили в анонимном телефонном звонке.

Место, где нашли тело убитой украинки. Фото: Welt

Вблизи места убийства копы нашли термокружку и зажигалку, которые были разбросаны на снегу. Следователи собрали все вещественные доказательства на вероятном месте преступления и начали расследование убийства. Уже задержали подозреваемого.

Посольство Украины в ФРГ подтвердило, что убитой женщиной была 40-летняя украинка. Дело находится на контроле посольства.

"Берлинская полиция подтвердила факт гибели гражданки Украины 9 февраля 2026 года в Берлине. Расследуется вероятность убийства. Задержанный подозреваемый также является гражданином Украины", — говорится в сообщении.

Сообщение посольства Украины в ФРГ. Фото: скриншот

