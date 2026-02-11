В Берлине возле детской площадки нашли тело убитой украинки — что известно

В Берлине убили украинку — тело нашли возле детской площадки
В берлинском районе Лихтенберг нашли убитую женщину. Ее тело, залитое кровью, обнаружили на скамейке вблизи детской площадки. Подозреваемого арестовали.
Об этом пишет Welt, передает Новини.LIVE в среду, 11 февраля.
Что известно об убийстве
В полиции Берлина заявили, что женщину нашли мертвой в парке в Берлин-Лихтенберге ночью. Тело было залито кровью на скамейке детской площадки на Альтенгоферштрассе. Об этом сообщили в анонимном телефонном звонке.
Вблизи места убийства копы нашли термокружку и зажигалку, которые были разбросаны на снегу. Следователи собрали все вещественные доказательства на вероятном месте преступления и начали расследование убийства. Уже задержали подозреваемого.
Посольство Украины в ФРГ подтвердило, что убитой женщиной была 40-летняя украинка. Дело находится на контроле посольства.
"Берлинская полиция подтвердила факт гибели гражданки Украины 9 февраля 2026 года в Берлине. Расследуется вероятность убийства. Задержанный подозреваемый также является гражданином Украины", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее мы писали о том, что переселенец убил сразу пятерых человек из-за конфликта. Инцидент произошел на Ровенщине.
Также мы рассказывали о том, что работники ТЦК убили мужчину на Днепропетровщине. Подозреваемых задержали.
Читайте Новини.LIVE!