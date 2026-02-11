Видео
Главная Новости дня В Берлине убили украинку — тело нашли возле детской площадки

В Берлине убили украинку — тело нашли возле детской площадки

Ua ru
Дата публикации 11 февраля 2026 07:37
В Берлине возле детской площадки нашли тело убитой украинки — что известно
Полиция Берлина. Фото: Reuters

В берлинском районе Лихтенберг нашли убитую женщину. Ее тело, залитое кровью, обнаружили на скамейке вблизи детской площадки. Подозреваемого арестовали.

Об этом пишет Welt, передает Новини.LIVE в среду, 11 февраля.

Читайте также:

Что известно об убийстве

В полиции Берлина заявили, что женщину нашли мертвой в парке в Берлин-Лихтенберге ночью. Тело было залито кровью на скамейке детской площадки на Альтенгоферштрассе. Об этом сообщили в анонимном телефонном звонке.

У Берліні вбили 40-річну українку
Место, где нашли тело убитой украинки. Фото: Welt

Вблизи места убийства копы нашли термокружку и зажигалку, которые были разбросаны на снегу. Следователи собрали все вещественные доказательства на вероятном месте преступления и начали расследование убийства. Уже задержали подозреваемого.

Посольство Украины в ФРГ подтвердило, что убитой женщиной была 40-летняя украинка. Дело находится на контроле посольства.

"Берлинская полиция подтвердила факт гибели гражданки Украины 9 февраля 2026 года в Берлине. Расследуется вероятность убийства. Задержанный подозреваемый также является гражданином Украины", — говорится в сообщении.

У Берліні вбили 40-річну українку
Сообщение посольства Украины в ФРГ. Фото: скриншот

Напомним, ранее мы писали о том, что переселенец убил сразу пятерых человек из-за конфликта. Инцидент произошел на Ровенщине.

Также мы рассказывали о том, что работники ТЦК убили мужчину на Днепропетровщине. Подозреваемых задержали.

Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
