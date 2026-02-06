Мужчина совершил покушение на убийство военного — ответит перед судом

Место, где произошло покушение на убийство. Фото: Прокуратура Украины

В Каменце-Подольском Хмельницкой области 62-летний мужчина совершил покушение на убийство. Фигурант пытался лишить жизни военнослужащего. За содеянное он ответит перед судом.

Об этом во вторник, 3 февраля, сообщили в Хмельницкой областной прокуратуре, передает Новини.LIVE.

Детали дела

По данным следствия, 16 ноября прошлого года обвиняемый и его товарищ приехали к знакомому военнослужащему в хостел. Там мужчины поконфликтовали. В разгар ссоры боец вместе с приятелем вышли на улицу. Тогда фигурант подошел к военному и ударил его ножом в грудь, после чего скрылся.

Нож, которым обвиняемый ударил военного. Фото: Прокуратура Украины

Пострадавший выжил, потому что ему вовремя оказали медицинскую помощь. Нападавшего разыскали и задержали полицейские. Также нашли и изъяли орудие преступления — нож.

Какое наказание грозит нарушителю

За покушение на убийство обвиняемый может попасть в тюрьму на срок до десяти лет. Во время досудебного расследования он будет находиться под стражей без права внесения залога.

