Главная Новости дня Мужчина пытался убить военного — злоумышленника будут судить

Мужчина пытался убить военного — злоумышленника будут судить

Ua ru
Дата публикации 6 февраля 2026 03:32
Мужчина совершил покушение на убийство военного — ответит перед судом
Место, где произошло покушение на убийство. Фото: Прокуратура Украины

В Каменце-Подольском Хмельницкой области 62-летний мужчина совершил покушение на убийство. Фигурант пытался лишить жизни военнослужащего. За содеянное он ответит перед судом.

Об этом во вторник, 3 февраля, сообщили в Хмельницкой областной прокуратуре, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Детали дела

По данным следствия, 16 ноября прошлого года обвиняемый и его товарищ приехали к знакомому военнослужащему в хостел. Там мужчины поконфликтовали. В разгар ссоры боец вместе с приятелем вышли на улицу. Тогда фигурант подошел к военному и ударил его ножом в грудь, после чего скрылся.

Орудие преступления
Нож, которым обвиняемый ударил военного. Фото: Прокуратура Украины

Пострадавший выжил, потому что ему вовремя оказали медицинскую помощь. Нападавшего разыскали и задержали полицейские. Также нашли и изъяли орудие преступления — нож.

Какое наказание грозит нарушителю

За покушение на убийство обвиняемый может попасть в тюрьму на срок до десяти лет. Во время досудебного расследования он будет находиться под стражей без права внесения залога.

Напомним, ТЦК и СП оштрафовал жителя Ивано-Франковской области за неявку по повестке. Суд признал наказание противоправным и отменил его.

Также мы сообщали, что начальник отдела Черновицкой таможни помогал военнообязанным бежать из Украины. Его будут судить.

суд армия Хмельницкая область покушение преступление военнослужащие
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
