Головна Новини дня Чоловік намагався вбити військового — зловмисника судитимуть

Чоловік намагався вбити військового — зловмисника судитимуть

Ua ru
Дата публікації: 6 лютого 2026 03:32
Чоловік скоїв замах на вбивство військового — відповість перед судом
Місце, де стався замах на вбивство. Фото: Прокуратура України

У Кам'янці-Подільському на Хмельниччині 62-річний чоловік скоїв замах на вбивство. Фігурант намагався позбавити життя військовослужбовця. За вчинене він відповість перед судом.

Про це у вівторок, 3 лютого, повідомили у Хмельницькій обласній прокуратурі, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Деталі справи 

За даними слідства, 16 листопада минулого року обвинувачений і його товариш приїхали до знайомого військовослужбовця в хостел. Там чоловіки поконфліктували. У розпал суперечки боєць разом із приятелем вийшли на вулицю. Тоді фігурант підійшов до військового та вдарив його ножем у груди, після чого втік.

Знаряддя злочину
Ніж, яким обвинувачений ударив військового. Фото: Прокуратура України

Потерпілий вижив, тому що йому вчасно надали медичну допомогу. Нападника розшукали й затримали поліцейські. Також знайшли та вилучили знаряддя злочину — ніж.

Яке покарання загрожує порушнику 

За замах на вбивство обвинувачений може потрапити до в'язниці на строк до десяти років. Під час досудового розслідування він перебуватиме під вартою без права внесення застави. 

суд армія Хмельницька область замах злочин військовослужбовці
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
