Масовий блекаут у Берліні — тисячі споживачів залишилися без світла

Блекаут у Берліні. Фото: REUTERS/Axel Schmidt

У південно-західній частині Берліна стався масштабний блекаут. Відомо, що понад 45 тисяч домогосподарства залишилися без світла. Причиною є пожежа на кабельному мосту.

Про це повідомляє Frankfurter Allgemeine Zeitung у неділю, 4 січня.

Блекаут у Берліні

Оператор Stromnetz Berlin зазначає, що відновлення світла в південно-західних районах Берліна для багатьох з постраждалих може тривати приблизно до 8 січня. Затримку спричинили труднощі з прокладанням тимчасових ліній після пожежі на кабельному мосту через канал Тельтов.

Водночас оператор хоче швидше відновити електрику для близько десяти тисяч домогосподарств шляхом використання інших ділянок.

Причину пожежі наразі не встановлено. Поліція розслідує версію навмисного підпалу, оскільки органи держбезпеки Берліна отримали лист із заявою про відповідальність за інцидент. Нині правоохоронці перевіряють його достовірність.

Поліція попереджає, що внаслідок відключення світла можливі проблеми з мобільним та стаціонарним звʼязком.

