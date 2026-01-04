Відео
Україна
Дата публікації: 4 січня 2026 16:54
Масовий блекаут у Берліні — тисячі споживачів залишилися без світла
Блекаут у Берліні. Фото: REUTERS/Axel Schmidt

У південно-західній частині Берліна стався масштабний блекаут. Відомо, що понад 45 тисяч домогосподарства залишилися без світла. Причиною є пожежа на кабельному мосту.

Про це повідомляє Frankfurter Allgemeine Zeitung у неділю, 4 січня.

Читайте також:

Блекаут у Берліні

Оператор Stromnetz Berlin зазначає, що відновлення світла в південно-західних районах Берліна для багатьох з постраждалих може тривати приблизно до 8 січня. Затримку спричинили труднощі з прокладанням тимчасових ліній після пожежі на кабельному мосту через канал Тельтов.

Блекаут у Берліні 4 січня
Відключення світла в Берліні. Фото: REUTERS/Axel Schmidt

Водночас оператор хоче швидше відновити електрику для близько десяти тисяч домогосподарств шляхом використання інших ділянок.

Відключення світла в Берліні
Блекаут у Берліні. Фото: REUTERS/Axel Schmidt

Причину пожежі наразі не встановлено. Поліція розслідує версію навмисного підпалу, оскільки органи держбезпеки Берліна отримали лист із заявою про відповідальність за інцидент. Нині правоохоронці перевіряють його достовірність.

У Берліні стався блекаут
Берлін без світла. Фото: REUTERS/Axel Schmidt

Поліція попереджає, що внаслідок відключення світла можливі проблеми з мобільним та стаціонарним звʼязком. 

Нагадаємо, у Німеччині святкування Нового року обернулося низкою трагедій через масове використання піротехніки

А під час різдвяних вихідних у Німеччині обікрали сховище одного з банків.

Німеччина Берлін відключення світла світло блекаут
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
