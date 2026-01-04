Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Берлине произошел блэкаут — без света 45 тысяч домохозяйств

В Берлине произошел блэкаут — без света 45 тысяч домохозяйств

Ua ru
Дата публикации 4 января 2026 16:54
Массовый блэкаут в Берлине — тысячи потребителей остались без света
Блэкаут в Берлине. Фото: REUTERS/Axel Schmidt

В юго-западной части Берлина произошел масштабный блэкаут. Известно, что более 45 тысяч домохозяйства остались без света. Причиной является пожар на кабельном мосту.

Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung в воскресенье, 4 января.

Реклама
Читайте также:

Блэкаут в Берлине

Оператор Stromnetz Berlin отмечает, что восстановление света в юго-западных районах Берлина для многих из пострадавших может продлиться примерно до 8 января. Задержку вызвали трудности с прокладкой временных линий после пожара на кабельном мосту через канал Тельтов.

Блекаут у Берліні 4 січня
Отключение света в Берлине. Фото: REUTERS/Axel Schmidt

В то же время оператор хочет быстрее восстановить электричество для около десяти тысяч домохозяйств путем использования других участков.

Відключення світла в Берліні
Блэкаут в Берлине. Фото: REUTERS/Axel Schmidt

Причина пожара пока не установлена. Полиция расследует версию умышленного поджога, поскольку органы госбезопасности Берлина получили письмо с заявлением об ответственности за инцидент. Сейчас правоохранители проверяют его достоверность.

У Берліні стався блекаут
Берлин без света. Фото: REUTERS/Axel Schmidt

Полиция предупреждает, что в результате отключения света возможны проблемы с мобильной и стационарной связью.

Напомним, в Германии празднование Нового года обернулось рядом трагедий из-за массового использования пиротехники.

А во время рождественских выходных в Германии обокрали хранилище одного из банков.

Германия Берлин отключения света свет блэкаут
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации