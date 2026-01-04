Массовый блэкаут в Берлине — тысячи потребителей остались без света

Блэкаут в Берлине. Фото: REUTERS/Axel Schmidt

В юго-западной части Берлина произошел масштабный блэкаут. Известно, что более 45 тысяч домохозяйства остались без света. Причиной является пожар на кабельном мосту.

Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung в воскресенье, 4 января.

Блэкаут в Берлине

Оператор Stromnetz Berlin отмечает, что восстановление света в юго-западных районах Берлина для многих из пострадавших может продлиться примерно до 8 января. Задержку вызвали трудности с прокладкой временных линий после пожара на кабельном мосту через канал Тельтов.

В то же время оператор хочет быстрее восстановить электричество для около десяти тысяч домохозяйств путем использования других участков.

Причина пожара пока не установлена. Полиция расследует версию умышленного поджога, поскольку органы госбезопасности Берлина получили письмо с заявлением об ответственности за инцидент. Сейчас правоохранители проверяют его достоверность.

Полиция предупреждает, что в результате отключения света возможны проблемы с мобильной и стационарной связью.

Напомним, в Германии празднование Нового года обернулось рядом трагедий из-за массового использования пиротехники.

А во время рождественских выходных в Германии обокрали хранилище одного из банков.