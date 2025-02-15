Українські Центри єдності відкриють у Берліні — що це дасть

Канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент України Володимир Зеленський беруть участь у Мюнхенській конференції з безпеки. Фото: Sven Hoppe/Pool via REUTERS

Україна та Німеччина підписали Спільну декларацію про наміри щодо створення українських "Центрів єдності" у Берліні. Документ закладає основу для підтримки українців, які перебувають у Німеччині, шляхом надання їм нових можливостей для адаптації, навчання та працевлаштування.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE.

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За словами міністра національної єдності Олексія Чернишова, ці центри стануть важливими хабами для української громади за кордоном.

Вони мають об’єднати переселенців, представників бізнесу та культурні ініціативи, створюючи умови для інтеграції та розвитку.

Основна мета "Центрів єдності" – сприяти адаптації вимушених переселенців, допомагати їм у здобутті освіти, кар’єрному зростанні та реалізації власних проєктів. Також центри надаватимуть підтримку тим, хто планує повернутися в Україну, забезпечуючи їм доступ до необхідної інформації та ресурсів.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц висловився з приводу того, чи може Україна розраховувати на членство в ЄС.

Також Олаф Шольц відповів, чи може Україна надалі розраховувати на допомогу та підтримку.