Украинские Центры единства откроют в Берлине — что это даст

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский принимают участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Фото: Sven Hoppe/Pool via REUTERS

Украина и Германия подписали Совместную декларацию о намерениях по созданию украинских "Центров единства" в Берлине. Документ закладывает основу для поддержки украинцев, находящихся в Германии, путем предоставления им новых возможностей для адаптации, обучения и трудоустройства.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE.

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По словам министра национального единства Алексея Чернышева, эти центры станут важными хабами для украинской общины за рубежом.

Они должны объединить переселенцев, представителей бизнеса и культурные инициативы, создавая условия для интеграции и развития.

Основная цель "Центров единства" — способствовать адаптации вынужденных переселенцев, помогать им в получении образования, карьерном росте и реализации собственных проектов. Также центры будут оказывать поддержку тем, кто планирует вернуться в Украину, обеспечивая им доступ к необходимой информации и ресурсам.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц высказался о том, может ли Украина рассчитывать на членство в ЕС.

Также Олаф Шольц ответил, может ли Украина в дальнейшем рассчитывать на помощь и поддержку.