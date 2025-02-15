Украинские Центры единства откроют в Берлине — что это даст

В Берлине будут поддерживать украинцев в новых "Центрах единства"
Украина и Германия подписали Совместную декларацию о намерениях по созданию украинских "Центров единства" в Берлине. Документ закладывает основу для поддержки украинцев, находящихся в Германии, путем предоставления им новых возможностей для адаптации, обучения и трудоустройства.
Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE.
Украина и Германия подписали новую декларацию
По словам министра национального единства Алексея Чернышева, эти центры станут важными хабами для украинской общины за рубежом.
Они должны объединить переселенцев, представителей бизнеса и культурные инициативы, создавая условия для интеграции и развития.
Основная цель "Центров единства" — способствовать адаптации вынужденных переселенцев, помогать им в получении образования, карьерном росте и реализации собственных проектов. Также центры будут оказывать поддержку тем, кто планирует вернуться в Украину, обеспечивая им доступ к необходимой информации и ресурсам.
Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц высказался о том, может ли Украина рассчитывать на членство в ЕС.
Также Олаф Шольц ответил, может ли Украина в дальнейшем рассчитывать на помощь и поддержку.
Читайте Новини.LIVE!