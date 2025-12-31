Відео
Головна Новини дня У Бельгії заявили про готовність Кремля воювати до кінця

У Бельгії заявили про готовність Кремля воювати до кінця

Ua ru
Дата публікації: 31 грудня 2025 09:09
Прем’єр Бельгії назвав поразку у війні неприйнятною для Путіна
Кремлівські посадовці. Фото: росЗМІ

Прем'єр-міністр Бельгії заявив, що для Володимира Путіна поразка у війні проти України є неприйнятною, навіть якщо для цього доведеться йти на жорстокі дії щодо власного населення. Прем'єр Бельгії Барт де Вевер вважає, що російське керівництво готове платити надзвичайно високу ціну за продовження війни. За його словами, Володимир Путін не зупиниться перед репресіями, людськими втратами чи виснаженням суспільства, якщо це дозволить уникнути поразки у війні проти України.

Про це повідомляє HLN.

Читайте також:

Прем'єр-міністр Бельгії закликав Європу посилити тиск на Росію

Вевер торкнувся теми заморожених російських активів. Він зазначив, що навколо ідеї використання цих коштів для фінансування допомоги Україні точаться складні дискусії, а досягнення спільної позиції вимагає значних дипломатичних зусиль. За його словами, керівництву Єврокомісії доводиться переконувати країни ЄС у необхідності компромісів.

Водночас прем’єр наголосив, що заморожені активи Росії не варто поспіхом витрачати повністю. На його думку, вони мають залишатися важливим інструментом тиску на Кремль у майбутніх переговорах. Саме цю позицію він обговорював у розмовах з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем.

Де Вевер застеріг, що Європа не може одночасно використати російські кошти та розраховувати на них як на переговорний важіль. 

"Не можна подати торт тричі й при цьому його з’їсти. І якщо ми використовуємо ці гроші для фінансування війни, то ми також виходимо з того, що росіяни через два роки будуть виснажені. Це ж міцний народ. Такий цар, як Путін, може все: морити свій народ голодом, вести його на бійню і тут і там влаштовувати геноцид. Але програти війну? Цього він не може", — наголосив Барт де Вевер.

Нагадаємо, тим часом в ГУР заявили, що Росія не збирається припиняти війну і навіть перевиконала мобілізаційний план

Водночас в Росії провели опитування щодо настроїв росіян стосовно війни в Україні. З'ясувалося, що відсоток підтримки бойових дій почав стрімко знижуватися.

російські війська володимир путін Європа Бельгія війна в Україні Росія
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
