Росія перевиконала мобілізаційний план — деталі від Буданова

Буданов назвав, на скільки РФ перевищила мобілізаційний план
Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що росіяни цього року перевищили мобілізаційний план. Йдеться про 103%.
Про це Кирило Буданов розповів в інтервʼю "Суспільному" у суботу, 27 грудня.
Мобілізація в Росії
Буданов повідомив, що цього року Росія планувала мобілізувати 403 тисячі людей.
"403 тисячі вони завершили, якщо не помиляюсь, 2 грудня цього року. Тобто вони його виконають приблизно на 103%, 100% виконання", — заявив він.
За його словами, наступного року РФ планує мобілізувати до війська ще 409 тисяч осіб.
Нагадаємо, в ISW пояснили, чому російські окупанти здійснюють транскордонні атаки на Сумщині та Харківщині.
Нещодавно ГУР перехопило розмову окупантів, в якій один з них зізнався, що готовий зʼїсти свого поплічника.
Читайте Новини.LIVE!