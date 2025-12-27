Відео
Буданов назвав, на скільки РФ перевищила мобілізаційний план

Буданов назвав, на скільки РФ перевищила мобілізаційний план

Ua ru
Дата публікації: 27 грудня 2025 17:28
Росія перевиконала мобілізаційний план — деталі від Буданова
Кирило Буданов. Фото: кадр з відео

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що росіяни цього року перевищили мобілізаційний план. Йдеться про 103%.

Про це Кирило Буданов розповів в інтервʼю "Суспільному" у суботу, 27 грудня.



Мобілізація в Росії

Буданов повідомив, що цього року Росія планувала мобілізувати 403 тисячі людей. 

"403 тисячі вони завершили, якщо не помиляюсь, 2 грудня цього року. Тобто вони його виконають приблизно на 103%, 100% виконання", — заявив він.

За його словами, наступного року РФ планує мобілізувати до війська ще 409 тисяч осіб.

Нагадаємо, в ISW пояснили, чому російські окупанти здійснюють транскордонні атаки на Сумщині та Харківщині.

Нещодавно ГУР перехопило розмову окупантів, в якій один з них зізнався, що готовий зʼїсти свого поплічника.

росіяни Мобілізація в росії Кирило Буданов мобілізація ГУР Росія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
