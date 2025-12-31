Премьер Бельгии назвал поражение в войне неприемлемым для Путина

Кремлевские чиновники. Фото: росСМИ

Премьер-министр Бельгии заявил, что для Владимира Путина поражение в войне против Украины неприемлемо, даже если для этого придется идти на жестокие действия в отношении собственного населения. Премьер Бельгии Барт де Вевер считает, что российское руководство готово платить чрезвычайно высокую цену за продолжение войны. По его словам, Владимир Путин не остановится перед репрессиями, человеческими потерями или истощением общества, если это позволит избежать поражения в войне против Украины.

Об этом сообщает HLN.

Реклама

Читайте также:

Премьер-министр Бельгии призвал Европу усилить давление на Россию

Вевер затронул тему замороженных российских активов. Он отметил, что вокруг идеи использования этих средств для финансирования помощи Украине идут сложные дискуссии, а достижение общей позиции требует значительных дипломатических усилий. По его словам, руководству Еврокомиссии приходится убеждать страны ЕС в необходимости компромиссов.

Вместе с тем премьер подчеркнул, что замороженные активы России не стоит спешно тратить полностью. По его мнению, они должны оставаться важным инструментом давления на Кремль в будущих переговорах. Именно эту позицию он обсуждал в разговорах с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Де Вевер предостерег, что Европа не может одновременно использовать российские средства и рассчитывать на них как на переговорный рычаг.

"Нельзя подать торт трижды и при этом его съесть. И если мы используем эти деньги для финансирования войны, то мы также исходим из того, что россияне через два года будут истощены. Это же крепкий народ. Такой царь, как Путин, может все: морить свой народ голодом, вести его на бойню и тут и там устраивать геноцид. Но проиграть войну? Этого он не может", — подчеркнул Барт де Вевер.

Напомним, тем временем в ГУР заявили, что Россия не собирается прекращать войну и даже перевыполнила мобилизационный план.

В то же время в России провели опрос относительно настроений россиян относительно войны в Украине. Выяснилось, что процент поддержки боевых действий начал стремительно снижаться.