Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Бельгии заявили о готовности Кремля воевать до конца

В Бельгии заявили о готовности Кремля воевать до конца

Ua ru
Дата публикации 31 декабря 2025 09:09
Премьер Бельгии назвал поражение в войне неприемлемым для Путина
Кремлевские чиновники. Фото: росСМИ

Премьер-министр Бельгии заявил, что для Владимира Путина поражение в войне против Украины неприемлемо, даже если для этого придется идти на жестокие действия в отношении собственного населения. Премьер Бельгии Барт де Вевер считает, что российское руководство готово платить чрезвычайно высокую цену за продолжение войны. По его словам, Владимир Путин не остановится перед репрессиями, человеческими потерями или истощением общества, если это позволит избежать поражения в войне против Украины.

Об этом сообщает HLN.

Реклама
Читайте также:

Премьер-министр Бельгии призвал Европу усилить давление на Россию

Вевер затронул тему замороженных российских активов. Он отметил, что вокруг идеи использования этих средств для финансирования помощи Украине идут сложные дискуссии, а достижение общей позиции требует значительных дипломатических усилий. По его словам, руководству Еврокомиссии приходится убеждать страны ЕС в необходимости компромиссов.

Вместе с тем премьер подчеркнул, что замороженные активы России не стоит спешно тратить полностью. По его мнению, они должны оставаться важным инструментом давления на Кремль в будущих переговорах. Именно эту позицию он обсуждал в разговорах с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Де Вевер предостерег, что Европа не может одновременно использовать российские средства и рассчитывать на них как на переговорный рычаг.

"Нельзя подать торт трижды и при этом его съесть. И если мы используем эти деньги для финансирования войны, то мы также исходим из того, что россияне через два года будут истощены. Это же крепкий народ. Такой царь, как Путин, может все: морить свой народ голодом, вести его на бойню и тут и там устраивать геноцид. Но проиграть войну? Этого он не может", — подчеркнул Барт де Вевер.

Напомним, тем временем в ГУР заявили, что Россия не собирается прекращать войну и даже перевыполнила мобилизационный план.

В то же время в России провели опрос относительно настроений россиян относительно войны в Украине. Выяснилось, что процент поддержки боевых действий начал стремительно снижаться.

российские войска владимир путин Европа Бельгия война в Украине Россия
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации