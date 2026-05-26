У Бельгії шкільний автобус потрапив під поїзд: є загиблі та поранені

Місце, де шкільний автобус потрапив під поїзд на залізничному переїзді у Бельгії. Фото: Reuters

У бельгійському містечку Буггенгаут поблизу Брюсселя шкільний мікроавтобус зіткнувся з пасажирським поїздом. Внаслідок аварії загинули четверо людей, серед них діти та дорослі супроводжуючі. Ще кілька пасажирів отримали важкі травми та були госпіталізовані.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на RTBF.

За даними місцевих ЗМІ, дорожньо-транспортна пригода сталася 26 травня вранці на залізничному переїзді. Наразі всі обставини трагедії встановлюються.

За підтвердженою інформацією, загинули двоє дітей віком 12 і 15 років, 27-річний супроводжуючий та 49-річний водій автобуса. П’ятеро постраждалих у важкому стані були доставлені до лікарні, їхній стан нині стабілізувався.

За даними компанії Infrabel, переїзд на момент зіткнення був закритий, а світлофор показував червоний сигнал. Машиніст застосував екстрене гальмування, однак уникнути удару не вдалося.

Ніхто з пасажирів поїзда не постраждав. У Європейській комісії висловили співчуття родинам загиблих та заявили, що Європа розділяє скорботу Бельгії у зв’язку з трагедією.

"Сьогодні Європа сумує разом із Бельгією", — заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

