Головна Новини дня У Бельгії шкільний автобус потрапив під поїзд: є загиблі та поранені

У Бельгії шкільний автобус потрапив під поїзд: є загиблі та поранені

Дата публікації: 26 травня 2026 16:25
Місце, де шкільний автобус потрапив під поїзд на залізничному переїзді у Бельгії. Фото: Reuters

У бельгійському містечку Буггенгаут поблизу Брюсселя шкільний мікроавтобус зіткнувся з пасажирським поїздом. Внаслідок аварії загинули четверо людей, серед них діти та дорослі супроводжуючі. Ще кілька пасажирів отримали важкі травми та були госпіталізовані.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на RTBF.

У Бельгії шкільний автобус потрапив у ДТП: є загиблі

За даними місцевих ЗМІ, дорожньо-транспортна пригода сталася 26 травня вранці на залізничному переїзді. Наразі всі обставини трагедії встановлюються.

За підтвердженою інформацією, загинули двоє дітей віком 12 і 15 років, 27-річний супроводжуючий та 49-річний водій автобуса. П’ятеро постраждалих у важкому стані були доставлені до лікарні, їхній стан нині стабілізувався.

За даними компанії Infrabel, переїзд на момент зіткнення був закритий, а світлофор показував червоний сигнал. Машиніст застосував екстрене гальмування, однак уникнути удару не вдалося.

Ніхто з пасажирів поїзда не постраждав. У Європейській комісії висловили співчуття родинам загиблих та заявили, що Європа розділяє скорботу Бельгії у зв’язку з трагедією.

"Сьогодні Європа сумує разом із Бельгією", — заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Новини.LIVE інформували, що на залізничному переїзді у Львівській області сталася аварія за участі потяга та вантажного автокрана. Кількість жертв зросла до двох. Водій крана, який виїхав на колії та спричинив зіткнення, помер дорогою до лікарні, також загинув машиніст локомотива.

Новини.LIVE також повідомляли, що у Польщі перекинувся мікроавтобус з українцями, внаслідок чого є постраждалі. ДТП сталася на автостраді А4 в Підкарпатському воєводстві, коли водій з’їхав з дороги та врізався у відбійник. У салоні перебували п’ятеро дорослих і дитина, двох постраждалих госпіталізували.

Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Євтушенко Аліна
