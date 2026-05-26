В Бельгии школьный автобус попал под поезд: есть погибшие и раненые

Место, где школьный автобус попал под поезд на железнодорожном переезде в Бельгии. Фото: Reuters

В бельгийском городке Буггенгаут вблизи Брюсселя школьный микроавтобус столкнулся с пассажирским поездом. В результате аварии погибли четыре человека, среди них дети и взрослые сопровождающие. Еще несколько пассажиров получили тяжелые травмы и были госпитализированы.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на RTBF.

В Бельгии школьный автобус попал в ДТП: есть погибшие

По данным местных СМИ, дорожно-транспортное происшествие произошло 26 мая утром на железнодорожном переезде. Сейчас все обстоятельства трагедии устанавливаются.

По подтвержденной информации, погибли двое детей в возрасте 12 и 15 лет, 27-летний сопровождающий и 49-летний водитель автобуса. Пятеро пострадавших в тяжелом состоянии были доставлены в больницу, их состояние сейчас стабилизировалось.

По данным компании Infrabel, переезд на момент столкновения был закрыт, а светофор показывал красный сигнал. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать удара не удалось.

Никто из пассажиров поезда не пострадал. В Европейской комиссии выразили соболезнования семьям погибших и заявили, что Европа разделяет скорбь Бельгии в связи с трагедией.

"Сегодня Европа скорбит вместе с Бельгией", — заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

