Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Бельгии школьный автобус попал под поезд: есть погибшие и раненые

В Бельгии школьный автобус попал под поезд: есть погибшие и раненые

Ua ru
Дата публикации 26 мая 2026 16:25
В Бельгии школьный автобус попал под поезд: есть погибшие и раненые
Место, где школьный автобус попал под поезд на железнодорожном переезде в Бельгии. Фото: Reuters

В бельгийском городке Буггенгаут вблизи Брюсселя школьный микроавтобус столкнулся с пассажирским поездом. В результате аварии погибли четыре человека, среди них дети и взрослые сопровождающие. Еще несколько пассажиров получили тяжелые травмы и были госпитализированы.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на RTBF.

В Бельгии школьный автобус попал в ДТП: есть погибшие

По данным местных СМИ, дорожно-транспортное происшествие произошло 26 мая утром на железнодорожном переезде. Сейчас все обстоятельства трагедии устанавливаются.

По подтвержденной информации, погибли двое детей в возрасте 12 и 15 лет, 27-летний сопровождающий и 49-летний водитель автобуса. Пятеро пострадавших в тяжелом состоянии были доставлены в больницу, их состояние сейчас стабилизировалось.

По данным компании Infrabel, переезд на момент столкновения был закрыт, а светофор показывал красный сигнал. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать удара не удалось.

Читайте также:

Никто из пассажиров поезда не пострадал. В Европейской комиссии выразили соболезнования семьям погибших и заявили, что Европа разделяет скорбь Бельгии в связи с трагедией.

"Сегодня Европа скорбит вместе с Бельгией", — заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Новини.LIVE информировали, что на железнодорожном переезде во Львовской области произошла авария с участием поезда и грузового автокрана. Количество жертв возросло до двух. Водитель крана, который выехал на пути и вызвал столкновение, умер по дороге в больницу, также погиб машинист локомотива.

Новини.LIVE также сообщали, что в Польше перевернулся микроавтобус с украинцами, в результате чего есть пострадавшие. ДТП произошло на автостраде А4 в Подкарпатском воеводстве, когда водитель съехал с дороги и врезался в отбойник. В салоне находились пятеро взрослых и ребенок, двух пострадавших госпитализировали.

ДТП Бельгия автобусы
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации