У Батумі двоє чоловіків вимагали 180 тис. дол. в українця

Грузинська поліція. Фото: newsgeorgia

У грузинському місті Батумі затримали двох чоловіків, які вимагали гроші в українця. Вони хотіли отримати 180 тисяч доларів й погрожували вбивством.

Про це пише NewsGeorgia.

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Вимагали гроші й погрожували

У матеріалі йдеться, що двох чоловіків затримали за звинуваченням у вимаганні великої суми грошей у 34-річного громадянина України. Один з обвинувачених теж є українцем, а його спільник — грузин, який вже був судимий.

Зловмисники вимагали, аби чоловік змінив свідчення у справі, яку розглядає український суд та перерахував затриманим у рамках розслідування 180 тисяч доларів. Водночас українцю погрожували вбити його та дружину.

Відомо, що зловмисників затримали на прикордонному пункті "Сарпі", коли вони намагалися виїхати з Грузії до Туреччини. Тепер їм загрожує позбавлення волі до семи років.

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