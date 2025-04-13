Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow У Батумі затримали чоловіків за вимагання грошей в українця arrow

У Батумі затримали чоловіків за вимагання грошей в українця

13 квітня 2025 09:03
Євгенія Брюховецька - редактор
У Батумі двоє чоловіків вимагали 180 тис. дол. в українця
Грузинська поліція. Фото: newsgeorgia
Євгенія Брюховецька - редактор

У грузинському місті Батумі затримали двох чоловіків, які вимагали гроші в українця. Вони хотіли отримати 180 тисяч доларів й погрожували вбивством.

Про це пише NewsGeorgia.

Реклама
Читайте також:

Вимагали гроші й погрожували

У матеріалі йдеться, що двох чоловіків затримали за звинуваченням у вимаганні великої суми грошей у 34-річного громадянина України. Один з обвинувачених теж є українцем, а його спільник — грузин, який вже був судимий.

Зловмисники вимагали, аби чоловік змінив свідчення у справі, яку розглядає український суд та перерахував затриманим у рамках розслідування 180 тисяч доларів. Водночас українцю погрожували вбити його та дружину.

Відомо, що зловмисників затримали на прикордонному пункті "Сарпі", коли вони намагалися виїхати з Грузії до Туреччини. Тепер їм загрожує позбавлення волі до семи років.

Нагадаємо, СБУ викрила зрадників України, які оголосили себе "єдиною легітимною владою" та просувають ідею капітуляції.

А у Львові затримали агентів ФСБ, які готували теракт у райвідділі поліції.

українці Грузія вимагання затримання погрози
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама