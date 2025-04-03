Працівники СБУ. Фото: Мілітарний

У Росії переховуються зрадники, які оголосили себе "єдиною легітимною владою" України. Вони просувають план капітуляцію нашої держави та ідею РФ про "зовнішнє управління" Україною. Фігурантів встановила Служба безпеки України.

Про це повідомили на офіційному сайті СБУ у четвер, 3 квітня.

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Як зазначають у повідомленні, цього тижня у Москві провели так званий форум "єдності". Участь у ньому взяли лідери угруповання та інші українські зрадники, а також російські пропагандисти. Уся суть зборів полягала у просуванні тез Путіна про те, що РФ та США мають встановити свою тимчасову владу в Україні.

"Лідером цього угруповання є Дмитро Василець — голова забороненої партії "Держава", який уже має заочний термін ув'язнення за підтримку збройної агресії РФ", — зазначають в СБУ.

Зрадники, яких викрила СБУ. Фото: Служба безпеки України

Його посіпаками стали:

Валентин Рибін — адвокат Анатолія Шарія, який підозрюється у державній зраді;

Олександр Скубченко — "політексперт" з телеканалів Медведчука, який наразі частий гість в ефірах московських пропагандистів;

Олександр Семченко — заступник голови забороненої партії "Держава", який раніше проживав у Києві, а зараз ховається в Росії;

колаборант Павло Оніщенко — очільник прокремлівського об’єднання "Слобожанська січ";

пропагандист Віктор Малофеєв, який крім антиукраїнських виступів на росТБ, збирає "донати" на придбання озброєнь для окупантів;

проросійський агітатор в Криму Максим Шихалєєв, який ще у 2014 році підтримав захоплення півострова та пішов на співпрацю з РФ.

"Ці фігуранти створили сайт за аналогом із офіційними сторінками органів влади України, оголосили про проведення "онлайн-референдуму" щодо майбутнього нашої держави, а також розробили копію порталу "Дія", щоб сфальсифікувати результати фейкового голосування", — зазначають у Службі безпеки України.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Польща передала російського агента Україні. Йдеться про так званого "політексперта".

Також ми писали про те, що СБУ викрила найманців РФ. Вони погодились співпрацювати з ворогом та хотіли здійснити теракт у Запоріжжі.