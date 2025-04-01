Польща передала СБУ "політексперта" з пулу Медведчука

Затримання агента РФ. Фото: СБУ

Служба безпеки України, Служба зовнішньої розвідки та польські правоохоронці затримали так званого "політичного експерта" з пулу колишнього депутата Віктора Медведчука у Європейському Союзі. Це стало першим випадком передачі російського агента Україні від початку повномасштабної війни.

Про це повідомила пресслужба СБУ у Telegram у вівторок, 1 квітня.

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Правоохоронці провели багатоходову міжнародну спецоперацію на території ЄС: вперше з 24 лютого 2022 року за запитом СБУ в Україну передали російського агента, який працював на користь РФ. Спочатку його затримали у Польщі, а зараз він перебуває у столичному СІЗО.

В СБУ уточнили, що це "політичний експерт" з медійного пулу Медведчука, якого завербували ФСБ та зовнішня розвідка РФ. Він займався дискредитацією України на міжнародній арені та намагався розхитати внутрішню ситуацію в країнах-партнерах.

"У 2022 році він виїхав до Росії, де став одним із ключових ідеологів кремлівських медійних проєктів "Другая Украина" та "Голос Європи", — йдеться у повідомленні.

Також він часто відвідував токшоу російського пропагандиста Володимира Соловйова: лише у 2023 році зафіксовано 35 візитів на ефір, під час яких він виправдовував агресію РФ. Водночас агент організовував на території ЄС вуличні акції в інтересах Кремля, які закликали до припинення підтримки України.

Документи колаборанта. Фото: СБУ

Крім того, зловмисник закликав до підготовки замовних терактів в Україні, використовуючи свій Telegram-канал. Там він публікував чат-боти російських спецслужб, які збирають розвіддані про Сили оборони.

Українські правоохоронці оголосили йому підозру у виправдовуванні, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України, а також глорифікації її учасників та колабораційній діяльності.

Скриншот допису СБУ

Скриншот допису СБУ

Нагадаємо, на Дніпропетровщині викрили двох чоловіків, які готували теракт проти ЗСУ.

А в Києві затримали російських агентів, які причетні до коригування ворожих ударів по місту.