Польша передала СБУ "политэксперта" из пула Медведчука

Задержание агента РФ. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины, Служба внешней разведки и польские правоохранители задержали так называемого "политического эксперта" из пула бывшего депутата Виктора Медведчука в Европейском Союзе. Это стало первым случаем передачи российского агента Украине с начала полномасштабной войны.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram во вторник, 1 апреля.

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Правоохранители провели многоходовую международную спецоперацию на территории ЕС: впервые с 24 февраля 2022 года по запросу СБУ в Украину передали российского агента, который работал в пользу РФ. Сначала его задержали в Польше, а сейчас он находится в столичном СИЗО.

В СБУ уточнили, что это "политический эксперт" из медийного пула Медведчука, которого завербовали ФСБ и внешняя разведка РФ. Он занимался дискредитацией Украины на международной арене и пытался расшатать внутреннюю ситуацию в странах-партнерах.

"В 2022 году он выехал в Россию, где стал одним из ключевых идеологов кремлевских медийных проектов "Другая Украина" и "Голос Европы", — говорится в сообщении.

Также он часто посещал ток-шоу российского пропагандиста Владимира Соловьева: только в 2023 году зафиксировано 35 визитов на эфир, во время которых он оправдывал агрессию РФ. В то же время агент организовывал на территории ЕС уличные акции в интересах Кремля, которые призывали к прекращению поддержки Украины.

Документы коллаборанта. Фото: СБУ

Кроме того, злоумышленник призывал к подготовке заказных терактов в Украине, используя свой Telegram-канал. Там он публиковал чат-боты российских спецслужб, которые собирают разведданные о Силах обороны.

Украинские правоохранители объявили ему подозрение в оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии России против Украины, а также глорификации ее участников и коллаборационной деятельности.

Скриншот поста СБУ

Скриншот поста СБУ

Напомним, на Днепропетровщине разоблачили двух мужчин, которые готовили теракт против ВСУ.

А в Киеве задержали российских агентов, которые причастны к корректировке вражеских ударов по городу.