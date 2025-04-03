Хотели установить свою власть в Украине — СБУ уличила предателей

Работники СБУ. Фото: Милитарный

В России скрываются предатели, которые объявили себя "единственной легитимной властью" Украины. Они продвигают план капитуляции нашего государства и идею РФ о "внешнем управлении" Украиной. Фигурантов установила Служба безопасности Украины.

Об этом сообщили на официальном сайте СБУ в четверг, 3 апреля.

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Как отмечается в сообщении, на этой неделе в Москве провели так называемый форум "единства". Участие в нем приняли лидеры группировки и другие украинские предатели, а также российские пропагандисты. Вся суть собрания заключалась в продвижении тезисов Путина о том, что РФ и США должны установить свою временную власть в Украине.

"Лидером этой группировки является Дмитрий Василец — председатель запрещенной партии "Государство", который уже имеет заочный срок заключения за поддержку вооруженной агрессии РФ", — отмечают в СБУ.

Предатели, которых разоблачила СБУ. Фото: Служба безопасности Украины

Его приспешниками стали:

Валентин Рыбин — адвокат Анатолия Шария, который подозревается в государственной измене;

Александр Скубченко — "политэксперт" с телеканалов Медведчука, который сейчас частый гость в эфирах московских пропагандистов;

Александр Семченко — заместитель председателя запрещенной партии "Государство", который ранее проживал в Киеве, а сейчас скрывается в России;

коллаборационист Павел Онищенко — глава прокремлевского объединения "Слобожанская сечь";

пропагандист Виктор Малофеев, который кроме антиукраинских выступлений на росТВ, собирает "донаты" на приобретение вооружений для оккупантов;

пророссийский агитатор в Крыму Максим Шихалеев, который еще в 2014 году поддержал захват полуострова и пошел на сотрудничество с РФ.

"Эти фигуранты создали сайт по аналогу с официальными страницами органов власти Украины, объявили о проведении "онлайн-референдума" относительно будущего нашего государства, а также разработали копию портала "Дія", чтобы сфальсифицировать результаты фейкового голосования", — отмечают в Службе безопасности Украины.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Польша передала российского агента Украине. Речь идет о так называемом "политэксперте".

Также мы писали о том, что СБУ разоблачила наемников РФ. Они согласились сотрудничать с врагом и хотели совершить теракт в Запорожье.