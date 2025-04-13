В Батуми двое мужчин требовали 180 тыс. долл. у украинца

Грузинская полиция. Фото: newsgeorgia

В грузинском городе Батуми задержали двух мужчин, которые требовали деньги у украинца. Они хотели получить 180 тысяч долларов и угрожали убийством.

Об этом пишет NewsGeorgia.

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Вымогали деньги и угрожали

В материале говорится, что двух мужчин задержали по обвинению в вымогательстве крупной суммы денег у 34-летнего гражданина Украины. Один из обвиняемых тоже является украинцем, а его сообщник — грузин, который уже был судим.

Злоумышленники требовали, чтобы мужчина изменил показания по делу, которое рассматривает украинский суд и перечислил задержанным в рамках расследования 180 тысяч долларов. В то же время украинцу угрожали убить его и жену.

Известно, что злоумышленников задержали на пограничном пункте "Сарпи", когда они пытались выехать из Грузии в Турцию. Теперь им грозит лишение свободы до семи лет.

Напомним, СБУ разоблачила предателей Украины, которые объявили себя "единственной легитимной властью" и продвигают идею капитуляции.

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