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Головна Новини дня У 155-й бригаді призначили Андрія Крока новим командиром

У 155-й бригаді призначили Андрія Крока новим командиром

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Дата публікації: 19 липня 2026 20:29
У 155-й бригаді призначили нового командира: Андрій Крока замінив арештованого Лучанова
Андрій Крока. Фото: facebook.com/155ombr

У 155-й окремій механізованій бригаді імені Анни Київської призначили Андрія Крока новим командиром. Він замінив на посаді арештованого Станіслава Лучанова, якого підозрюють в організації вбивства двох братів у Київській області.

Про це повідомила пресслужба 155-й окремої механізованої бригади, передає Новини.LIVE.

Новий командир в 155-й окремій механізованій бригаді

"Сьогодні відбулася урочиста подія для 155 окремої механізованої бригадиБойовий Прапор отримав командир бригади полковник Андрій Крока. Бойовий Прапор вручив заступник командира 21 армійського корпусу з психологічної підтримки персоналу полковник Дмитро Дрозденко", — йдеться у повідомленні.

Андрій Крока
Андрій Крока. Фото: facebook.com/155ombr

Крока подякував за довіру. За його словами, для нього велика честь прийняти Бойовий Прапор 155-ї окремої механізованої бригади ім. Анни Київської. Він наголосив, що цея стяг символізує стійкість, мужність та незламність. 

"Ми з честю нестимемо його вперед, у наше майбутнє. Незважаючи на всі випробування та тяжкі бої на Покровському напрямку, бригада продовжує боротися, боронити нашу країну та наближати Перемогу. Я вірю, що разом ми відновимо світле ім'я 155 окремої механізованої бригади", — заявив Крока у зверненні до особового складу.

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Особовий склад 155-ї бригади
Українські воїни. Фото: facebook.com/155ombr

Крім того, військовослужбовців було нагороджено державними та відомчими відзнаками

  • нагрудними знаками "За зразкову службу";
  • медалями "Хрест доблесті";
  • медалями "Захиснику України";
  • медалями "Хрест Сухопутних військ".
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Допис 155-ї окремої механізованої бригади. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, під час засідання ТСК Верховної Ради, де вивчають обставини справи екскомандира 155-ї окремої механізованої бригади Станіслава Лучанова, було оприлюднено нові свідчення. Офіцери бригади розповіли, що група військових, підозрювана у вбивстві братів, виконувала завдання з пошуку бійців, які скоїли СЗЧ.

Раніше суд у Київській області обрав запобіжний захід Станіславу Лучанову. Йдеться про тримання під вартою без права внесення застави.

ЗСУ Україна 155 бригада
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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