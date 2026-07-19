Справа Лучанова — ТСК оприлюднила нові деталі

Станіслав Лучанов в суді. Фото: РБК-Україна

Під час засідання Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради, яка розглядає обставини справи колишнього командира 155-ї окремої механізованої бригади Антона Лучанова, пролунали нові свідчення. Резонансні подробиці озвучили офіцери підрозділу та представники Військової служби правопорядку (ВСП).

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на журналістку Діану Буцко.

Нові деталі у справі Лучанова

Офіцери 155-ї бригади, які виступили на засіданні ТСК, розповіли, що група військовослужбовців, підозрювана у викраденні братів Мойсейчуків, виконувала завдання з пошуку військових, які самовільно залишили частину (СЗЧ). Командував цією групою головний сержант Богдан Шурко.

Журналістка звернула увагу, що подібні групи існують і в інших військових підрозділах, а командири мають контролювати їхню діяльність.

За інформацією, озвученою на засіданні, усіх сімох військовослужбовців 155-ї бригади, які нині є підозрюваними у викраденні, офіційно відрядили 25 червня до Рівненської області "у зв'язку зі службовою необхідністю". Вже 26 червня вони, за наявними даними, перебували у селі Калинівка, де, ймовірно, шукали мотоциклістів.

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Заступник командира 155-ї бригади Віктор Клочко повідомив, що востаннє бачив Лучанова у штабі 4 липня. Він також зазначив, що наприкінці червня комбриг перебував у відпустці, а до виконання обов'язків повернувся орієнтовно 1 або 2 липня. Водночас сам Лучанов під час судового засідання заявляв, що після викрадення не керував бригадою.

Окремо на засіданні виступив заступник начальника Головного управління Військової служби правопорядку Юрій Бабич. Він повідомив, що 6 липня Національна поліція звернулася до ВСП та поінформувала про можливу причетність Лучанова до викрадення.

За словами Бабича, того ж дня представники ВСП зустрілися з Лучановим у місці дислокації бригади. Під час розмови він заперечив будь-яку причетність до злочину.

"Він заперечив будь-яку причетність до цього, але під час перевірки у 155-й бригаді ми отримали інформацію про причетність до цієї події старшого лейтенанта Долголенка. Він зізнався, що вчинив цей злочин, і повідомив, де поховані тіла", — заявив Юрій Бабич.

Водночас журналістка нагадала, що 9 липня командира батальйону 155-ї бригади Олексія Долголенка затримали за підозрою у вбивстві.

Крім того, за даними ВСП, 11 липня Антон Лучанов самовільно залишив місце лікування та був внесений до обліку як військовослужбовець, який самовільно залишив частину.

Що передувало

Як писали Новини.LIVE, справа колишнього командира 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської Станіслава Лучанова стосується викрадення та вбивства двох братів — Максима та Романа Мосейчуків із села Калинівка Київської області. За версією слідства, злочин стався наприкінці червня 2026 року після побутового конфлікту між братами та родиною комбрига.

За даними правоохоронців, у ніч із 27 на 28 червня група військовослужбовців 155-ї бригади силоміць вивезла братів із їхнього будинку. Під час викрадення одному з чоловіків прострелили ногу, після чого обох зі зв'язаними руками й ногами доставили до місця дислокації бригади. За версією слідства, кілька днів братів незаконно утримували, а згодом убили. Їхні тіла знайшли закопаними в лісосмузі на території Полтавської області.

Слідство вважає, що організатором злочину був Станіслав Лучанов, який залучив до викрадення своїх підлеглих, а згодом наказав убити братів, щоб приховати злочин. Самому Лучанову та ще кільком військовослужбовцям повідомили про підозри за статтями про незаконне позбавлення волі та умисне вбивство. Суд обрав Лучанову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.