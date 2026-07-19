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Главная Новости дня В 155-й бригаде Андрея Крока назначили новым командиром

В 155-й бригаде Андрея Крока назначили новым командиром

Ua ru
Дата публикации 19 июля 2026 20:29
В 155-й бригаде назначили нового командира: Андрей Крока сменил арестованного Лучанова
Андрей Крока. Фото: facebook.com/155ombr

В 155-й отдельной механизированной бригаде имени Анны Киевской Андрея Крока назначили новым командиром. Он сменил на этом посту арестованного Станислава Лучанова, которого подозревают в организации убийства двух братьев в Киевской области.

Об этом сообщила пресс-служба 155-й отдельной механизированной бригады, передает Новини.LIVE.

Новый командир в 155-й отдельной механизированной бригаде

"Сегодня состоялось торжественное событие для 155-й отдельной механизированной бригадыБоевое знамя получил командир бригады полковник Андрей Крока. Боевое знамя вручил заместитель командира 21-го армейского корпуса по психологической поддержке персонала полковник Дмитрий Дрозденко", — говорится в сообщении.

Андрій Крока
Андрей Крока. Фото: facebook.com/155ombr

Крока поблагодарил за доверие. По его словам, для него большая честь принять Боевое знамя 155-й отдельной механизированной бригады им. Анны Киевской. Он подчеркнул, что это знамя символизирует стойкость, мужество и несокрушимость.

"Мы с честью будем нести его вперёд, в наше будущее. Несмотря на все испытания и тяжёлые бои на Покровском направлении, бригада продолжает сражаться, защищать нашу страну и приближать Победу. Я верю, что вместе мы восстановим светлое имя 155-й отдельной механизированной бригады", — заявил Крока в обращении к личному составу.

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Украинские воины. Фото: facebook.com/155ombr

Кроме того, военнослужащие были награждены государственными и ведомственными знаками отличия:

  • нагрудными знаками "За образцовую службу";
  • медалями "Крест доблести";
  • медалями "Защитнику Украины";
  • медалями "Крест Сухопутных войск".
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Сообщение 155-й отдельной механизированной бригады. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, во время заседания ВСК Верховной Рады, где изучаются обстоятельства дела экс-командира 155-й отдельной механизированной бригады Станислава Лучанова, были обнародованы новые показания. Офицеры бригады рассказали, что группа военных, подозреваемая в убийстве братьев, выполняла задание по поиску бойцов, совершивших самовольное отсутствие.

Ранее суд в Киевской области избрал Станиславу Лучанову меру пресечения. Речь идет о содержании под стражей без права освобождения под залог.

ВСУ Украина 155 бригада
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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