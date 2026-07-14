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Главная Новости дня Убийство братьев в Киевской области: Лучанову избрали меру пресечения

Убийство братьев в Киевской области: Лучанову избрали меру пресечения

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2026 16:01
Бывшего командира 155-й ОМБр Лучанова взяли под стражу без залога
Станислав Лучанов в зале суда. Фото: "Суспільне"

Рокитнянский районный суд Киевской области определил меру пресечения в отношении бывшего командира 155-й ОМБр Станислава Лучанова. Речь идет о содержании под стражей без права на залог. Его подозревают в похищении и убийстве двух братьев в Киевской области.

Об этом сообщает "Суспільне", передает Новини.LIVE.

Меры пресечения Станиславу Лучанову

Суд принял решение отправить Лучанова в СИЗО на 60 дней без возможности внесения залога.

Отметим, что в зале суда Лучанов не согласился с подозрением по делу об убийстве двух братьев в Киевской области. В то же время он выразил готовность сотрудничать со следствием.

По словам подозреваемого, в момент совершения правонарушения он находился в отпуске, поэтому не имел никаких полномочий отдавать приказы военным.

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В случае доказательства вины экс-командиру грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Детали убийства

По информации ТСН, в ходе судебного разбирательства стало известно, что военнослужащие 155-й ОМБр расстреляли братьев на полигоне бригады. По данным следствия, во время похищения один из военных несколько раз выстрелил в ногу одному из братьев, после чего обоим потерпевшим завязали глаза, лишив их возможности видеть.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Военную службу правопорядка ВСУ, Лучанову объявили подозрение в похищении и убийстве двух мирных жителей в Киевской области. Аналогичные подозрения также выдвинули установленным участникам организованной преступной группы.

Впоследствии правоохранители задержали Лучанова, а украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил, что среди фигурантов дела есть экс-командир 155-й бригады.

Нацполиция рассказала подробности преступления, к которому причастны военнослужащие. Братья перестали выходить на связь, а впоследствии их тела нашли закопанными на территории Полтавской области.

убийство Киевская область 155 бригада
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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