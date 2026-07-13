Полк «Скала» осудил преступления против гражданского населения и прокомментировал дело Лучанова

Станислав Лучанов. Фото: 155-я ОМБр

В «Скале» высказались по поводу расследования правоохранительных органов, в котором фигурирует комбриг 155-й бригады Станислав Лучанов. Военные подчеркнули, что инкриминируемые преступления произошли уже после того, как офицер возглавил другое подразделение. Полк не имеет никакого отношения к этому уголовному делу.

Об этом со ссылкой на официальное заявление 425-го отдельного штурмового полка "Скала" сообщает Новини.LIVE.

Суть дела и боевой путь командира

В полку пояснили, что Лучанов ранее служил во многих подразделениях. В частности, он проходил службу в 93-й и 23-й отдельных механизированных бригадах, в 425-м отдельном стрелковом батальоне, руководил 210-м батальоном ТРО, а также менее года работал начальником штаба 425-го ОШП "Скала". Командиром 155-й ОМБр его назначили в феврале текущего года.

"События с участием Станислава Лучанова и его подчинённых, расследуемые правоохранительными органами, произошли уже во время его службы в должности командира 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской (ОМБр). 425-й отдельный штурмовой полк (ОШП) «Скала» не имеет никакого отношения ни к обстоятельствам данного уголовного дела, ни к решениям, которые могли быть приняты в другой воинской части", — говорится в сообщении.

Также военные отметили, что нельзя перекладывать вину на предыдущие места службы офицера

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"Если согласиться с логикой отдельных публикаций, то, по аналогии, ответственность за действия любого военнослужащего нужно возлагать на каждое подразделение, в котором он когда-либо проходил службу. Такой подход является ошибочным. Уголовная ответственность всегда носит личный характер и не может переноситься на воинские части, где человек проходил службу в разные периоды своей карьеры".

Кроме того, в полку напомнили о разном подчинении. 155-я бригада — это отдельная часть, выполняющая задачи в зоне ответственности 7-го корпуса ДШВ. Полк «Скала» не входит в эту структуру, не руководит бригадой и никак не влияет на ее решения.

Позиция подразделения относительно расследования

В "Скале" призвали журналистов не связывать фигуру Станислава Лучанова исключительно с их полком, поскольку сейчас подразделение активно реформируется, обновляет внутренние процессы и стандарты службы.

Командование полка категорически осудило преступления против гражданского населения и полностью отмежевалось от любых противоправных действий. Представители подразделения добавили, что если правоохранительные органы докажут вину командира 155-й ОМБр, то все виновные должны ответить перед законом, независимо от званий, должностей или прошлых заслуг.