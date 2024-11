Книга Олександра Михеда посіла 12 місце в рейтингу The Telegraph

Автор книги "Позивний для Йова" Олександр Михед. Фото: Юлія Кочетова для the Guardian

Захисник України та письменник Олександр Михед увійшов у 20 авторів кращих книжок 2024 року британського видання The Telegraph. Його твір "Позивний для Йова" (в англійській версії The Language of War) посіла 12 місце з 50.

Про це повідомив сам автор у Facebook.

Хто ще з українців потрапив до рейтингу The Telegraph

Книга Олександра Михеда The Language of War. Фото: Скриншот

Також у рейтингу книжок від The Telegraph книга відомого українського історика Сергія Плохія "Чорнобильска рулетка" та "Україна" Артема Чапая.

Книга Олександра Михеда належить до жанру нонфікшн і розповідає про перші дні широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Вона вперше вийшла минулого року у Видавництві Старого Лева та отримала Премію Юрія Шевельова.

Твір автора потрапив і до коротких списків Книги року Бі-Бі-Сі та Шевченківської премії.

