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Твір бійця ЗСУ потрапив в рейтинг The Telegraph — про що книга

19 листопада 2024 01:50
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Книга Олександра Михеда посіла 12 місце в рейтингу The Telegraph
Автор книги "Позивний для Йова" Олександр Михед. Фото: Юлія Кочетова для the Guardian
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Захисник України та письменник Олександр Михед увійшов у 20 авторів кращих книжок 2024 року британського видання The Telegraph. Його твір "Позивний для Йова" (в англійській версії The Language of War) посіла 12 місце з 50. 

Про це повідомив сам автор у Facebook.

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Книга Олександра Михеда The Language of War. Фото: Скриншот

Також у рейтингу книжок від The Telegraph книга відомого українського історика Сергія Плохія "Чорнобильска рулетка" та "Україна" Артема Чапая.

Книга Олександра Михеда належить до жанру нонфікшн і розповідає про перші дні широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Вона вперше вийшла минулого року у Видавництві Старого Лева та отримала Премію Юрія Шевельова.

Твір автора потрапив і до коротких списків Книги року Бі-Бі-Сі та Шевченківської премії.

Раніше ми писали, що очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов показав книги, які придбав на "Книжковому Арсеналі".

А Міністерство культури за два роки витратило понад 24 мільйони гривень на книжки, які мають зміцнювати національну єдність українців. Проте більша їх частина так і лишилася на складах.

ЗСУ рейтинг письменники книги література війна в Україні книга

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