Книга Александра Михеда заняла 12-е место в рейтинге The Telegraph

Автор книги "Позывной для Иова" Александр Михед. Фото: Юлия Кочетова для the Guardian

Защитник Украины и писатель Александр Михед вошел в топ-20 авторов лучших книг 2024 британского издания The Telegraph. Его произведение "Позывное для Иова" (в английской версии The Language of War) заняло 12 место из 50.

Об этом сообщил сам автор в Facebook.

Кто еще из украинцев попал в рейтинг The Telegraph

Книга Александра Михеда The Language of War. Фото: Скриншот

Также в рейтинге книг от The Telegraph книга известного украинского историка Сергея Плохия "Чернобыльская рулетка" и "Украина" Артема Чапая.

Книга Александра Михеда принадлежит к жанру нонфикшн и рассказывает о первых днях широкомасштабного вторжения России в Украину. Она впервые вышла в прошлом году в Издательстве Старого Льва и получила Премию Юрия Шевелева.

Произведение автора попало и в краткие списки Книги года Би-Би-Си и Шевченковской премии.

