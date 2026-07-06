Дональд Туск висловився щодо скандалу з військовою допомогою Україні

Дональд Туск. Фото: REUTERS/Laia Ros

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск 6 липня звернувся до політиків усіх політичних переконань та до президента Кароля Навроцького з закликом "не гратися з вогнем" у питаннях з наданням допомоги Україні. Його заява пролунала на тлі дискусії щодо можливого передання Києву польських ракет до систем Patriot та рішення уряду розсекретити інформацію про військові поставки Україні за останні роки.

Про це повідомляє Новини.LIVE посилаючись на PAP.

"Підтримка Києва залишається питанням безпеки Польщі", — Туск

Виступаючи в Бидгощі, Дональд Туск наголосив, що підтримка України від початку повномасштабної війни була результатом політичного та суспільного консенсусу в Польщі.

"Закликаю всіх, починаючи від президента, не гратися з вогнем", — заявив глава польського уряду.

За його словами, питання допомоги Україні не можна перетворювати на інструмент внутрішньої політичної боротьби, адже це безпосередньо стосується національної безпеки Польщі. Туск підкреслив, що кожна російська ракета чи дрон, знищені над Україною, означають більшу безпеку для польських громадян.

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Чому виник скандал

Дискусія спалахнула після заяв представників польської опозиції про те, що Варшава нібито передала Україні ракети-перехоплювачі PAC-3 для систем Patriot, які були закуплені для потреб польської армії. Уряд офіційно ці повідомлення не підтвердив, однак міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що після консультацій із прем'єром ухвалено рішення розсекретити інформацію про всі військові поставки Україні у 2022–2026 роках. Також він доручив перевірити можливий витік секретної інформації, щоб не підставити під загрозу безпеку Польщі.

"Я переконаний (...), що ми робимо це набагато ефективніше, ніж ті, хто сьогодні піднімає галаси, хто до нас приймав рішення з набагато вищим ступенем ризику", — сказав Туск.

Новини.LIVE повідомляли про те, що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що різні заяви та сварки можуть грати росіянам на руку. За його словами, ті можуть бути задоволені тим, що нацьковують поляків та українців.

На думку історика Ярослава Грицака, яку він висловив в інтерв'ю Новини.LIVE, повноцінне і тривале примирення Польщі та України можливе тільки після появи зрілих політичних еліт в обох державах. Наразі, на думку експерта, кожна зі сторін має свої проблеми, які заважають знайти компроміс у державних питаннях.

У співавторстві з Софією Медведєвою