Польські війська в Україні — Туск сказав, чи можливо це

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Фото: PAP/Radek Pietruszka

Польща не відправлятиме свої війська в Україну. Проте Варшава продовжить підтримувати Київ з точки зору гуманітарної та військової допомоги.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск перед від’їздом на термінову зустріч лідерів європейських країн у Парижі в понеділок, 17 лютого.

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Туск не підтримав свого британського колегу Кіра Стармера, який заявив, що готовий відправити миротворчі війська в Україну.

"Знаю, що існує багато спекуляцій і припущень щодо того, чи в Парижі обговорюватимуть питання про те, хто, коли і чи взагалі відправить свої війська в Україну. Як вам відомо, що стосується підтримки з боку Польщі, я вважаю, що це питання вже вирішене. Польща й надалі підтримуватиме Україну так, як досі — організаційно, відповідно до наших фінансових можливостей, гуманітарно та у сфері військової допомоги. Відправлення польських військових на територію України не передбачається", — сказав він.

Польський прем'єр додав, що зараз не час думати про створення альтернативи трансатлантичному військовому альянсу НАТО, і сказав, що країни, які пропонують гарантії безпеки Україні, повинні бути впевнені, що зможуть їх виконати.

"Очевидно, що НАТО не буде безпосередньо втягнуте у війну, але ми не можемо навіть думати про створення якоїсь альтернативи НАТО, зокрема в контексті гарантій безпеки для України. Хочу це чітко підкреслити, і саме так я скажу про це в Парижі. Я також випереджатиму всі можливі голоси, які намагатимуться розіграти якусь конкурентну гру між Європейським Союзом і Сполученими Штатами, тому що це не має жодного сенсу. Нам дійсно немає причин опинятися в такому небезпечному глухому куті чи втягуватися в безплідні суперечки та конфлікти", — наголосив політик.

Глава польського уряду підкреслив, що неможливо ефективно допомогти Україні, якщо негайно не почати вживати практичних заходів для зміцнення власної обороноздатності.

"Ми маємо особливу репутацію, і ми можемо та повинні відіграти позитивну роль. Під позитивною роллю я розумію максимально тісну співпрацю між Польщею, звісно, Україною в питаннях війни та миру, Європейським Союзом, США, а також європейськими країнами, такими як Велика Британія та Норвегія. Тут не може бути логіки вибору "або-або", тобто або ЄС, або США. Зараз усе має відбуватися у масштабному форматі. Я говорю про рішення, фінансування, логістику, політичні рішення щодо обороноздатності Європейського Союзу та європейських країн. І не в конфронтації чи конкуренції зі Сполученими Штатами, а тому що ми, як Європа, повинні виконати ці очевидні зобов’язання. Від їх виконання залежить наша безпека", — підсумував Туск.

Раніше ми писали, що США планують направити військових до України не тільки з Європи, а також пропонують залучити до цього Китай і Бразилію. Також ми повідомляли, що Британія готова та хоче розмістити свої війська в Україні.