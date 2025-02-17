Польские войска в Украине — Туск сказал, возможно ли это

Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото: PAP/Radek Pietruszka

Польша не будет отправлять свои войска в Украину. Однако Варшава продолжит поддерживать Киев с точки зрения гуманитарной и военной помощи.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск перед отъездом на срочную встречу лидеров европейских стран в Париже в понедельник, 17 февраля.

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Туск не поддержал своего британского коллегу Кира Стармера, который заявил, что готов отправить миротворческие войска в Украину.

"Знаю, что существует много спекуляций и предположений относительно того, будут ли в Париже обсуждать вопрос о том, кто, когда и вообще отправит свои войска в Украину. Как вам известно, что касается поддержки со стороны Польши, я считаю, что этот вопрос уже решен. Польша и в дальнейшем будет поддерживать Украину так, как до сих пор — организационно, в соответствии с нашими финансовыми возможностями, гуманитарно и в сфере военной помощи. Отправка польских военных на территорию Украины не предвидится", — сказал он.

Польский премьер добавил, что сейчас не время думать о создании альтернативы трансатлантическому военному альянсу НАТО, и сказал, что страны, которые предлагают гарантии безопасности Украине, должны быть уверены, что смогут их выполнить.

"Очевидно, что НАТО не будет непосредственно втянуто в войну, но мы не можем даже думать о создании какой-то альтернативы НАТО, в частности в контексте гарантий безопасности для Украины. Хочу это четко подчеркнуть, и именно так я скажу об этом в Париже. Я также буду опережать все возможные голоса, которые будут пытаться разыграть какую-то конкурентную игру между Европейским Союзом и Соединенными Штатами, потому что это не имеет никакого смысла. Нам действительно нет причин оказываться в таком опасном тупике или втягиваться в бесплодные споры и конфликты", — уточнил политик.

Глава польского правительства подчеркнул, что невозможно эффективно помочь Украине, если немедленно не начать принимать практические меры для укрепления собственной обороноспособности.

"Мы имеем особую репутацию, и мы можем и должны сыграть положительную роль. Под положительной ролью я понимаю максимально тесное сотрудничество между Польшей, конечно, Украиной в вопросах войны и мира, Европейским Союзом, США, а также европейскими странами, такими как Великобритания и Норвегия. Здесь не может быть логики выбора "или-или", то есть или ЕС, или США. Сейчас все должно происходить в масштабном формате. Я говорю о решениях, финансировании, логистике, политических решениях по обороноспособности Европейского Союза и европейских стран. И не в конфронтации или конкуренции с Соединенными Штатами, а потому что мы, как Европа, должны выполнить эти очевидные обязательства. От их выполнения зависит наша безопасность", — подытожил Туск.

Ранее мы писали, что США планируют направить военных в Украину не только из Европы, а также предлагают привлечь к этому Китай и Бразилию. Также мы сообщали, что Британия готова и хочет разместить свои войска в Украине.