Польща розширює логістичний хаб для підтримки та бізнесу в Україні

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Фото: REUTERS

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив про масштабне розширення терміналу в Славкові. Він стане найбільшим перевалочним хабом у Європі.

Про це повідомляє Bankier.pl.

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Цей логістичний центр має відіграти ключову роль у поствоєнній відбудові України, ставши важливим вузлом для транспортування товарів з Азії та вантажів, що надходитимуть до України.

У своїй промові Туск відкрито заявив про прагнення Польщі не лише допомагати Україні, а й заробляти на відбудові.

За його словами, Польща має використати цей шанс, щоб не повторити помилки минулого, коли після військових конфліктів, таких як війна в Іраку, найбільші країни отримували прибутки від відновлення, а Польща залишалася осторонь.

"Ми хочемо заробити багато грошей для поляків на відбудові України", — підкреслив прем’єр.

Він додав, що витрати світової спільноти, Європи та Польщі на реконструкцію України вимірюються десятками, а то й сотнями мільярдів злотих, і це є однією з головних причин розширення логістичного хабу в Славкові.

Нагадаємо, що міністр економіки Юлія Свириденко оголосила, що Україна успішно виконала всі передбачені вимоги та формальні процедури для офіційного старту діяльності Американсько-Українського фонду відновлення. З цією метою вона вручила відповідну ноту Тимчасовій повіреній у справах Сполучених Штатів в Україні Джулі Девіс.

Раніше нардеп Богдан Кицак заявив, що інвестиційний фонд зі США вже повністю запрацює приблизно через чотири місяці.