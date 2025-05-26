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Туск заявил, что Польша заработает на восстановлении Украины

26 мая 2025 19:08
Анастасия Писаненко - редактор
Польша расширяет логистический хаб для поддержки и бизнеса в Украине
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото: REUTERS
Анастасия Писаненко - редактор

Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о масштабном расширении терминала в Славкове. Он станет крупнейшим перевалочным хабом в Европе.

Об этом сообщает Bankier.pl.

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Этот логистический центр должен сыграть ключевую роль в поствоенном восстановлении Украины, став важным узлом для транспортировки товаров из Азии и грузов, поступающих в Украину.

В своей речи Туск открыто заявил о стремлении Польши не только помогать Украине, но и зарабатывать на восстановлении.

По его словам, Польша должна использовать этот шанс, чтобы не повторить ошибки прошлого, когда после военных конфликтов, таких как война в Ираке, крупнейшие страны получали прибыль от восстановления, а Польша оставалась в стороне.

"Мы хотим заработать много денег для поляков на восстановлении Украины", — подчеркнул премьер.

Он добавил, что расходы мирового сообщества, Европы и Польши на реконструкцию Украины измеряются десятками, а то и сотнями миллиардов злотых, и это является одной из главных причин расширения логистического хаба в Славкове.

Напомним, что министр экономики Юлия Свириденко объявила, что Украина успешно выполнила все предусмотренные требования и формальные процедуры для официального старта деятельности Американско-Украинского фонда восстановления. С этой целью она вручила соответствующую ноту Временной поверенной в делах Соединенных Штатов в Украине Джули Дэвис.

Ранее нардеп Богдан Кицак заявил, что инвестиционный фонд из США уже полностью заработает примерно через четыре месяца.

Польша инвестиции экономика восстановление Дональд Туск
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