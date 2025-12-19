Незалежність Польщі була б під загрозою, якби не Україна — заява Туска

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Фото: REUTERS/Yves Herman

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що польська незалежність була б під загрозою, якби Україна втратила незалежність або програла війну. За його словами, попри складну спільну історію, Україна і Польща є союзниками.

Про це Дональд Туск заявив під час спільної пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським, передає кореспондент Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Незалежність Польщі була б під загрозою, якби не Україна

Туск заявив, що сьогодні Україна бореться на фронті за свободу, а Польща підтримує її всіма можливими способами. Крім того, він зазначив, що попри складну спільну історію, Україна і Польща є союзниками.

Реклама

"Ми іноді в Польщі відчуваємо не всі українці цінують наші зусилля. Іноді українці відчувають, що наші настрої стали трохи менше проукраїнськими. Так. Це правда. Нам треба багато чого пояснити один одному щодо минулого", — додав прем'єр.

За його словами, спільним інтересом Польщі та України є незалежність обох держав і безпека Європи. Туск наголосив, що всі знають, хто спільний ворог, який загрожує цінностям.

Реклама

"Хто наш ворог? Хто загрожує цим цінностям? Ми всі добре знаємо. Сьогодні вони несуть на плечах найбільший тягар захисту від цієї загрози. Дякуємо", — підсумував Дональд Туск.

Нагадаємо, раніше Зеленський оцінив візит до Польщі. За його словами, для росіян найстрашніше, коли країни будуть разом, бо їх двох вони перемогти точно не можуть.

Реклама

Водночас Навроцький дорікнув Зеленському у невдячності за допомогу Польщі. Він підкреслив, що українська влада має інструменти впливу на цю ситуацію.