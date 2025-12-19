Независимость Польши была бы под угрозой, если бы не Украина — заявление Туска

Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото: REUTERS/Yves Herman

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что польская независимость была бы под угрозой, если бы Украина потеряла независимость или проиграла войну. По его словам, несмотря на сложную общую историю, Украина и Польша являются союзниками.

Об этом Дональд Туск заявил во время совместной пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает корреспондент Новини.LIVE.

Независимость Польши была бы под угрозой, если бы не Украина

Туск заявил, что сегодня Украина борется на фронте за свободу, а Польша поддерживает ее всеми возможными способами. Кроме того, он отметил, что несмотря на сложную общую историю, Украина и Польша являются союзниками.

"Мы иногда в Польше чувствуем, что не все украинцы ценят наши усилия. Иногда украинцы чувствуют, что наши настроения стали чуть менее проукраинскими. Да. Это правда. Нам надо многое объяснить друг другу относительно прошлого", — добавил премьер.

По его словам, общим интересом Польши и Украины является независимость обоих государств и безопасность Европы. Туск подчеркнул, что все знают, кто общий враг, который угрожает ценностям.

"Кто наш враг? Кто угрожает этим ценностям? Мы все хорошо знаем. Сегодня они несут на плечах наибольшее бремя защиты от этой угрозы. Спасибо", — подытожил Дональд Туск.

Напомним, ранее Зеленский оценил визит в Польшу. По его словам, для россиян самое страшное, когда страны будут вместе, потому что их двоих они победить точно не могут.

В то же время Навроцкий упрекнул Зеленского в неблагодарности за помощь Польше. Он подчеркнул, что украинская власть имеет инструменты влияния на эту ситуацию.