Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Туск відповів, скільки ще Україна готова воювати з Росією

Туск відповів, скільки ще Україна готова воювати з Росією

Ua ru
Дата публікації: 26 жовтня 2025 14:33
Оновлено: 14:54
Війна з Росією — Туск припустив, скільки ще готова боротись Україна
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Фото: Reuters

Польський прем'єр заявив, що Україна занепокоєна тим, якою ціною війна може обернутися для населення та економіки. Крім того, він припустив, скільки ще Київ зможе протистояти Москві.

Про це польський прем'єр Дональд Туск розповів в інтерв'ю The Sunday Times, яке опублікували в суботу, 25 жовтня.

Реклама
Читайте також:

Скільки ще Україна протистоятиме Росії

Польський прем'єр-міністр заявив, що Київ стурбований тим, які наслідки може мати війна, якщо вона триватиме довше, ніж кілька років. При цьому Туск висловив впевненість в тому, що Україна вистоїть.

"Я не маю сумнівів, що Україна виживе як незалежна держава. Тепер головне питання — скільки буде жертв. Президент Зеленський сказав мені, що сподівається, що війна не триватиме десять років, але Україна готова боротися ще два-три роки", — сказав Туск.

Він також додав, що конфлікт шкодить не лише економіці України, а й самої Росії. За словами Туска, вона "не має шансів вижити" в довгостроковій перспективі.

"Росіяни мають серйозні економічні проблеми. Але чи означає це, що ми можемо сказати, ніби виграємо? Зовсім ні. Вони мають одну велику перевагу перед Заходом, а особливо над Європою: вони готові воювати... у воєнний час це абсолютно вирішальне питання", — зазначив прем'єр Польщі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Володимир Зеленський зустрівся з Дональдом Туском. Політики обговорили удари РФ по енергетиці України.

Також ми розповідали про те, що Дональд Туск закликав світ тиснути на Москву. Він наголосив, що не Україна повинна йти на поступки.

Володимир Зеленський Польща війна в Україні війна Дональд Туск
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації