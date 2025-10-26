Війна з Росією — Туск припустив, скільки ще готова боротись Україна

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Фото: Reuters

Польський прем'єр заявив, що Україна занепокоєна тим, якою ціною війна може обернутися для населення та економіки. Крім того, він припустив, скільки ще Київ зможе протистояти Москві.

Про це польський прем'єр Дональд Туск розповів в інтерв'ю The Sunday Times, яке опублікували в суботу, 25 жовтня.

Скільки ще Україна протистоятиме Росії

Польський прем'єр-міністр заявив, що Київ стурбований тим, які наслідки може мати війна, якщо вона триватиме довше, ніж кілька років. При цьому Туск висловив впевненість в тому, що Україна вистоїть.

"Я не маю сумнівів, що Україна виживе як незалежна держава. Тепер головне питання — скільки буде жертв. Президент Зеленський сказав мені, що сподівається, що війна не триватиме десять років, але Україна готова боротися ще два-три роки", — сказав Туск.

Він також додав, що конфлікт шкодить не лише економіці України, а й самої Росії. За словами Туска, вона "не має шансів вижити" в довгостроковій перспективі.

"Росіяни мають серйозні економічні проблеми. Але чи означає це, що ми можемо сказати, ніби виграємо? Зовсім ні. Вони мають одну велику перевагу перед Заходом, а особливо над Європою: вони готові воювати... у воєнний час це абсолютно вирішальне питання", — зазначив прем'єр Польщі.

