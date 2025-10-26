Война с Россией — Туск предположил, сколько еще готова бороться Украина

Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото: Reuters

Польский премьер заявил, что Украина обеспокоена тем, какой ценой война может обернуться для населения и экономики. Кроме того, он предположил, сколько еще Киев сможет противостоять Москве.

Об этом польский премьер Дональд Туск рассказал в интервью The Sunday Times, которое опубликовали в субботу, 25 октября.

Польский премьер-министр заявил, что Киев обеспокоен тем, какие последствия может иметь война, если она продлится дольше, чем несколько лет. При этом Туск выразил уверенность в том, что Украина выстоит.

"Я не сомневаюсь, что Украина выживет как независимое государство. Теперь главный вопрос — сколько будет жертв. Президент Зеленский сказал мне, что надеется, что война не продлится десять лет, но Украина готова бороться еще два-три года", — сказал Туск.

Он также добавил, что конфликт вредит не только экономике Украины, но и самой России. По словам Туска, она "не имеет шансов выжить" в долгосрочной перспективе.

"Россияне имеют серьезные экономические проблемы. Но означает ли это, что мы можем сказать, будто выиграем? Совсем нет. Они имеют одно большое преимущество перед Западом, а особенно над Европой: они готовы воевать... в военное время это абсолютно решающий вопрос", — отметил премьер Польши.

