Туск ответил, сколько еще Украина готова воевать с Россией

Туск ответил, сколько еще Украина готова воевать с Россией

Ua ru
Дата публикации 26 октября 2025 14:33
обновлено: 14:54
Война с Россией — Туск предположил, сколько еще готова бороться Украина
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото: Reuters

Польский премьер заявил, что Украина обеспокоена тем, какой ценой война может обернуться для населения и экономики. Кроме того, он предположил, сколько еще Киев сможет противостоять Москве.

Об этом польский премьер Дональд Туск рассказал в интервью The Sunday Times, которое опубликовали в субботу, 25 октября.

Читайте также:

Сколько еще Украина будет противостоять России

Польский премьер-министр заявил, что Киев обеспокоен тем, какие последствия может иметь война, если она продлится дольше, чем несколько лет. При этом Туск выразил уверенность в том, что Украина выстоит.

"Я не сомневаюсь, что Украина выживет как независимое государство. Теперь главный вопрос — сколько будет жертв. Президент Зеленский сказал мне, что надеется, что война не продлится десять лет, но Украина готова бороться еще два-три года", — сказал Туск.

Он также добавил, что конфликт вредит не только экономике Украины, но и самой России. По словам Туска, она "не имеет шансов выжить" в долгосрочной перспективе.

"Россияне имеют серьезные экономические проблемы. Но означает ли это, что мы можем сказать, будто выиграем? Совсем нет. Они имеют одно большое преимущество перед Западом, а особенно над Европой: они готовы воевать... в военное время это абсолютно решающий вопрос", — отметил премьер Польши.

Напомним, ранее мы писали о том, что Владимир Зеленский встретился с Дональдом Туском. Политики обсудили удары РФ по энергетике Украины.

Также мы рассказывали о том, что Дональд Туск призвал мир давить на Москву. Он подчеркнул, что не Украина должна идти на уступки.

Владимир Зеленский Польша война в Украине Дональд Туск
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
