Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Зеленський зустрівся з делегацією Конгресу — що відомо
Головна Новини дня Туск розкрив значення слів Трампа про повернення кордонів України

Туск розкрив значення слів Трампа про повернення кордонів України

Ua ru
Дата публікації: 25 вересня 2025 15:16
Трамп заявив, що Україна може повернути кордони 1991-го — Туск відповів
Дональд Туск. Фото: Reuters

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав уважніше поставитися до слів президента США Дональда Трампа щодо перспектив України у війні з Росією. Він вважає, що за оптимістичними формулюваннями може критися менш приємна реальність.

Про це політик написав у соцмережі X у четвер, 25 вересня.

Реклама
Читайте також:

Туск пояснив заяву Трампа

На його думку, чимало політиків і медіа надміру позитивно сприйняли слова американського лідера щодо того, що Україна зможе повернути свої території у межах кордонів 1991-го року.

"Президент Трамп заявив, що Україна за підтримки Європейського Союзу може повернути усі свої території. Але за цим несподіваним оптимізмом ховається оголошення про меншу залученість США та перекладання відповідальності за завершення війни на Європу. Краще правда, аніж ілюзії", — зазначив польський прем'єр.

Туск відповів на слова Трампа про кордони 91-го для України
Заява Дональда Туска. Фото: скриншот з Х

Нагадаємо, 23 вересня Трамп несподівано заявив, що Україна має шанси відновити контроль над усією своєю територією в межах міжнародно визнаних кордонів. Однак, умовою для цього очільник Білого дому назвав підтримку країн Європи та НАТО.

Президент України Володимир Зеленський був здивований цією заявою та оцінив її як "сигнал" від США.

кордон Дональд Трамп війна в Україні Дональд Туск заява
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації