Трамп заявив, що Україна може повернути кордони 1991-го — Туск відповів

Дональд Туск. Фото: Reuters

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав уважніше поставитися до слів президента США Дональда Трампа щодо перспектив України у війні з Росією. Він вважає, що за оптимістичними формулюваннями може критися менш приємна реальність.

Про це політик написав у соцмережі X у четвер, 25 вересня.

Реклама

Читайте також:

Туск пояснив заяву Трампа

На його думку, чимало політиків і медіа надміру позитивно сприйняли слова американського лідера щодо того, що Україна зможе повернути свої території у межах кордонів 1991-го року.

"Президент Трамп заявив, що Україна за підтримки Європейського Союзу може повернути усі свої території. Але за цим несподіваним оптимізмом ховається оголошення про меншу залученість США та перекладання відповідальності за завершення війни на Європу. Краще правда, аніж ілюзії", — зазначив польський прем'єр.

Заява Дональда Туска. Фото: скриншот з Х

Нагадаємо, 23 вересня Трамп несподівано заявив, що Україна має шанси відновити контроль над усією своєю територією в межах міжнародно визнаних кордонів. Однак, умовою для цього очільник Білого дому назвав підтримку країн Європи та НАТО.

Президент України Володимир Зеленський був здивований цією заявою та оцінив її як "сигнал" від США.