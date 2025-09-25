Трамп заявил, что Украина может вернуть границы 1991-го — Туск ответил

Дональд Туск. Фото: Reuters

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал внимательнее отнестись к словам президента США Дональда Трампа относительно перспектив Украины в войне с Россией. Он считает, что за оптимистичными формулировками может крыться менее приятная реальность.

Об этом политик написал в соцсети X в четверг, 25 сентября.

Туск объяснил заявление Трампа

По его мнению, многие политики и медиа излишне положительно восприняли слова американского лидера о том, что Украина сможет вернуть свои территории в пределах границ 1991 года.

"Президент Трамп заявил, что Украина при поддержке Европейского Союза может вернуть все свои территории. Но за этим неожиданным оптимизмом скрывается объявление о меньшей вовлеченности США и перекладывание ответственности за завершение войны на Европу. Лучше правда, чем иллюзии", — отметил польский премьер.

Заявление Дональда Туска. Фото: скриншот с Х

Напомним, 23 сентября Трамп неожиданно заявил, что Украина имеет шансы восстановить контроль над всей своей территорией в пределах международно признанных границ. Однако условием для этого глава Белого дома назвал поддержку стран Европы и НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский был удивлен этим заявлением и оценил его как "сигнал" от США.