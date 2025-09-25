Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Рютте сделал важное заявление о поставках оружия Украине
Главная Новости дня Туск раскрыл значение слов Трампа о возвращении границ Украины

Туск раскрыл значение слов Трампа о возвращении границ Украины

Ua ru
Дата публикации 25 сентября 2025 15:16
Трамп заявил, что Украина может вернуть границы 1991-го — Туск ответил
Дональд Туск. Фото: Reuters

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал внимательнее отнестись к словам президента США Дональда Трампа относительно перспектив Украины в войне с Россией. Он считает, что за оптимистичными формулировками может крыться менее приятная реальность.

Об этом политик написал в соцсети X в четверг, 25 сентября.

Реклама
Читайте также:

Туск объяснил заявление Трампа

По его мнению, многие политики и медиа излишне положительно восприняли слова американского лидера о том, что Украина сможет вернуть свои территории в пределах границ 1991 года.

"Президент Трамп заявил, что Украина при поддержке Европейского Союза может вернуть все свои территории. Но за этим неожиданным оптимизмом скрывается объявление о меньшей вовлеченности США и перекладывание ответственности за завершение войны на Европу. Лучше правда, чем иллюзии", — отметил польский премьер.

Туск відповів на слова Трампа про кордони 91-го для України
Заявление Дональда Туска. Фото: скриншот с Х

Напомним, 23 сентября Трамп неожиданно заявил, что Украина имеет шансы восстановить контроль над всей своей территорией в пределах международно признанных границ. Однако условием для этого глава Белого дома назвал поддержку стран Европы и НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский был удивлен этим заявлением и оценил его как "сигнал" от США.

граница Дональд Трамп война в Украине Дональд Туск заявление
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации