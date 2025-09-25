Відео
Відео

Туреччина та США підписали угоду щодо галузі ядерної енергетики

Туреччина та США підписали угоду щодо галузі ядерної енергетики

Дата публікації: 25 вересня 2025 22:49
Туреччина та США підписали ядерну угоду
Реджеп Таїп Ердоган та Дональд Трамп. Фото: Х Алпарслана Байрактара

США та Туреччина підписали меморандум про взаєморозуміння в галузі стратегічного цивільного ядерно-технічного співробітництва. Це було зроблено присутності лідерів разом із державним секретарем США Марко Рубіо.

Про це повідомив голова Міненерго Туреччини Алпарслан Байрактар у соцмережі Х у четвер, 25 вересня.

Читайте також:
Туреччина та США підписали угоду щодо галузі ядерної енергетики - фото 1
Пост Алпарслана Байрактара. Фото: скриншот

Туреччина та США підписали ядерну угоду

"Ми започаткували новий процес, який ще більше поглибить глибоке та багатовимірне партнерство між Туреччиною та Сполученими Штатами в галузі ядерної енергетики", — написав міністр.

Байрактор додав, що документ був підписаний у Білому домі, де раніше пройшли переговори лідерів Туреччини та США Реджепа Таїпа Ердогана та Дональда Трампа.

"Я сподіваюся, що робота, яка буде проведена в рамках угоди, принесе взаємну вигоду обом країнам у найближчий період", — зазначив він.

Туреччина та США підписали угоду щодо галузі ядерної енергетики - фото 2
Туреччина та США підписали ядерну угоду. Фото: Х Алпарслана Байрактара

Нагадаємо, що вчора Марко Рубіо зустрівся з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Нью-Йорку. 

А Президент України Володимир Зеленський під час візиту до США повідомив про зміну поглядів Трампа на питання обміну територіями та розповів про ставлення Ірану до України.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
