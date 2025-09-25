Туреччина та США підписали угоду щодо галузі ядерної енергетики
США та Туреччина підписали меморандум про взаєморозуміння в галузі стратегічного цивільного ядерно-технічного співробітництва. Це було зроблено присутності лідерів разом із державним секретарем США Марко Рубіо.
Про це повідомив голова Міненерго Туреччини Алпарслан Байрактар у соцмережі Х у четвер, 25 вересня.
Туреччина та США підписали ядерну угоду
"Ми започаткували новий процес, який ще більше поглибить глибоке та багатовимірне партнерство між Туреччиною та Сполученими Штатами в галузі ядерної енергетики", — написав міністр.
Байрактор додав, що документ був підписаний у Білому домі, де раніше пройшли переговори лідерів Туреччини та США Реджепа Таїпа Ердогана та Дональда Трампа.
"Я сподіваюся, що робота, яка буде проведена в рамках угоди, принесе взаємну вигоду обом країнам у найближчий період", — зазначив він.
