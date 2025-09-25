Видео
Турция и США подписали соглашение по отрасли ядерной энергетики

Турция и США подписали соглашение по отрасли ядерной энергетики

Ua ru
Дата публикации 25 сентября 2025 22:49
Турция и США подписали ядерное соглашение
Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп. Фото: Х Алпарслана Байрактара

США и Турция подписали меморандум о взаимопонимании в области стратегического гражданского ядерно-технического сотрудничества. Это было сделано в присутствии лидеров вместе с государственным секретарем США Марко Рубио.

Об этом сообщил глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар в соцсети Х в четверг, 25 сентября.

Читайте также:
Турция и США подписали соглашение по отрасли ядерной энергетики - фото 1
Пост Алпарслана Байрактара. Фото: скриншот

Турция и США подписали ядерное соглашение

"Мы начали новый процесс, который еще больше углубит глубокое и многомерное партнерство между Турцией и Соединенными Штатами в области ядерной энергетики", — написал министр.

Байрактор добавил, что документ был подписан в Белом доме, где ранее прошли переговоры лидеров Турции и США Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа.

"Я надеюсь, что работа, которая будет проведена в рамках соглашения, принесет взаимную выгоду обеим странам в ближайший период",  — отметил он.

Турция и США подписали соглашение по отрасли ядерной энергетики - фото 2
Турция и США подписали ядерное соглашение. Фото: Х Алпарслана Байрактара

Напомним, что вчера Марко Рубио встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.

А Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США сообщил об изменении взглядов Трампа на вопрос обмена территориями и рассказал об отношении Ирана к Украине.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
