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Туреччина назвала умови своєї військової присутності в Сирії

19 грудня 2024 08:29
Анастасія Постоєнко - Редактор
Туреччина назвала умови виведення військ з Сирії
Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан. Фото: REUTERS
Анастасія Постоєнко - Редактор

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що військова присутність Туреччини в Сирії має дві ключові цілі: запобігання масовій міграції та боротьба з тероризмом. За його словами, як тільки ці питання будуть вирішені, Туреччина не матиме причин залишатися в Сирії.

Про це Хакан Фідан заявив в інтерв'ю Al Jazeera, передає TRT Haber.

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Фідан підкреслив, що Туреччина прагне використовувати свій вплив для співпраці з народом Сирії та надання допомоги, запевнивши, що країна не має намірів домінувати в регіоні чи ігнорувати інтереси сирійського народу.

"Ми не хочемо, щоб склалося враження, особливо в країнах регіону, що Туреччина прагне будь-якого панування в Сирії. Ми, інші братські країни в Сирії, не хочемо повторювати помилки, зроблені деякими країнами в регіоні в минулому. По-перше, це було б неповагою до сирійського народу, а по-друге, жодна країна не може вирішити проблеми Сирії самостійно. Ми всі повинні працювати разом", — сказав Хакан Фідан.

Глава МЗС Туреччини пояснив, що країна хоче забезпечити створення інклюзивного уряду в Сирії, який буде захищати територіальну цілісність та політичну єдність країни. Важливим є уникнення співпраці нової сирійської адміністрації з терористичними угрупованнями, такими як ІДІЛ та РПК.
Туреччина наполягає на захисті прав християн, алавітів, єзидів, туркменів та курдів.

Міністр також наголосив, що вирішення сирійської кризи потребує спільних зусиль, оскільки жодна країна не зможе впоратися з викликами самостійно. Туреччина прагне, щоб усі меншини та цивільне населення могли жити на своїх історичних територіях у мирі.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Європейський союз хоче домовитися з Сирією, щоб там закрили російські військові бази. 

Тим часом Данія готова платити гроші сирійським біженцям, аби вони повернулися додому. 

Туреччина терористи конфлікт Сирія уряд

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