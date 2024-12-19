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Турция назвала условия своего военного присутствия в Сирии

19 декабря 2024 08:29
Анастасия Постоенко - Редактор
Турция назвала условия вывода войск из Сирии
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Фото: REUTERS
Анастасия Постоенко - Редактор

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что военное присутствие Турции в Сирии имеет две ключевые цели: предотвращение массовой миграции и борьба с терроризмом. По его словам, как только эти вопросы будут решены, у Турции не будет причин оставаться в Сирии.

Об этом Хакан Фидан заявил в интервью Al Jazeera, передает TRT Haber.

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Фидан подчеркнул, что Турция стремится использовать свое влияние для сотрудничества с народом Сирии и оказания помощи, заверив, что страна не намерена доминировать в регионе или игнорировать интересы сирийского народа.

"Мы не хотим, чтобы создалось впечатление, особенно в странах региона, что Турция стремится к любому господству в Сирии. Мы, другие братские страны в Сирии, не хотим повторять ошибки, сделанные некоторыми странами в регионе в прошлом. Во-первых, это было бы неуважением к сирийскому народу, а во-вторых, ни одна страна не может решить проблему Сирии самостоятельно. Мы все должны работать вместе", — сказал Хакан Фидан.

Глава МИД Турции пояснил, что страна хочет обеспечить создание инклюзивного правительства в Сирии, которое будет защищать территориальную целостность и политическое единство страны. Важно избежать сотрудничества новой сирийской администрации с террористическими группировками, такими как ИГИЛ и РПК.
Турция настаивает на защите прав христиан, алавитов, езидов, туркмен и курдов.

Министр также подчеркнул, что решение сирийского кризиса нуждается в совместных усилиях, поскольку ни одна страна не сможет справиться с вызовами самостоятельно. Турция стремится к тому, чтобы все меньшинства и гражданское население могли жить на своих исторических территориях в мире.

Напомним, что недавно стало известно, что Европейский союз хочет договориться с Сирией, чтобы там закрыли российские военные базы.

Тем временем Дания готова платить деньги сирийским беженцам, чтобы они вернулись домой.

Турция террористы конфликт Сирия правительство

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