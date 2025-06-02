Глава МЗС Туреччини прокоментував переговори України та Росії

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан. Фото: Reuters

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що рішучість президента США Дональда Трампа відкриває нове вікно можливостей для врегулювання війни Росії проти України. Зокрема, він зазначив, що під час переговорів у Стамбулі 2 червня Україна та Росія обговорюватимуть підготовку зустрічі Зеленського та Путіна.

Про це інформують Новини.LIVE.

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Голова МЗС Туреччини висловив сподівання, що сьогоднішня зустріч делегацій України та Росії відбудеться якомога ефективніше, і вдасться досягнути конкретних цілей на шляху до перемир'я.

Зокрема, Хакан Фідан наголосив на важливості рішучості Дональда Трампа у цьому питанні.

"Вірю, що цю зустріч пройде як можна ефективніше, і ми досягнемо конкретних цілей на шляху до перемир'я. І підтримка США щодо цих процесів дуже важлива, і рішучість шановного Трампа відкриває нове вікно можливостей. Найважливіше досягти стійкого миру. І таким чином питання продовольства і логістики можуть вирішитися", — сказав очільник дипломатичного відомства Туреччини.

Також він додав, що під час переговорів 2 червня Україна та РФ обговорять підготовку зустрічі лідерів країн.

"Сьогодні на цій зустрічі будемо оцінювати перспективи та погляди щодо перемир'я обох сторін, а також будемо обговорювати питання гуманітарних ініціатив і підготовку щодо можливої зустрічі лідерів", — поінформував голова МЗС Туреччини.

Раніше ми інформували, що у Стамбулі розпочалася зустріч між українською та російською делегаціями.

Також ми повідомляли, що Умєров зустрівся з очільником турецької делегації на зустрічі з Росією Хаканом Фіданом.