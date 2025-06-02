Глава МИД Турции прокомментировал переговоры Украины и России

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Фото: Reuters

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что решимость президента США Дональда Трампа открывает новое окно возможностей для урегулирования войны России против Украины. В частности, он отметил, что во время переговоров в Стамбуле 2 июня Украина и Россия будут обсуждать подготовку встречи Зеленского и Путина.

Об этом информируют Новини.LIVE.

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Глава МИД Турции выразил надежду, что сегодняшняя встреча делегаций Украины и России состоится как можно эффективнее и удастся достичь конкретных целей на пути к перемирию.

В частности, Хакан Фидан отметил важность решимости Дональда Трампа в этом вопросе.

"Верю, что эта встреча пройдет, как можно эффективнее, и мы достигнем конкретных целей на пути к перемирию. И поддержка США в отношении этих процессов очень важна, и решимость уважаемого Трампа открывает новое окно возможностей. Самое важное достичь устойчивого мира. И таким образом вопросы продовольствия и логистики могут решиться", — сказал глава дипломатического ведомства Турции.

Также он добавил, что во время переговоров 2 июня Украина и РФ обсудят подготовку встречи лидеров стран.

"Сегодня на этой встрече будем оценивать перспективы и взгляды относительно перемирия обеих сторон, а также будем обсуждать вопросы гуманитарных инициатив и подготовку к возможной встрече лидеров", — проинформировал глава МИД Турции.

Ранее мы информировали, что в Стамбуле началась встреча между украинской и российской делегациями.

Также мы сообщали, что Умеров встретился с главой турецкой делегации на встрече с Россией Хаканом Фиданом.