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Головна Новини дня Тумани та тепло: прогноз погоди від синоптика Наталки Діденко на завтра

Тумани та тепло: прогноз погоди від синоптика Наталки Діденко на завтра

Ua ru
20 жовтня 2026 14:22
Погода в Україні 21 жовтня: до +22 °C і майже без дощів Новини.LIVE
Дівчина йде у парку в дощову погоду. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

За словами синоптикині Наталки Діденко, в Україні збережеться тепла осіння погода. У більшості областей температура повітря становитиме +13…+18 °C, а на заході та півдні місцями потеплішає до +22 °C. Істотних опадів синоптикиня не прогнозує.

Про це Наталка Діденко повідомила у своїх соцмережах, інформує Новини.LIVE.

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Якою буде погода в Україні 21 жовтня

У середу, 21 жовтня, у більшості регіонів України очікується суха погода. Невеликі локальні дощі можливі на Сумщині, Чернігівщині, Полтавщині та в окремих районах сходу країни. Також місцями ймовірні тумани.

Тумани та тепло: прогноз погоди від синоптика Наталки Діденко на завтра - фото 1
Прогноз погоди на 21 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

За прогнозом Наталки Діденко, тепла погода утримається майже до кінця тижня та протягом вихідних.

Якою буде погода в Києві

У столиці 21 жовтня температура повітря становитиме близько +14…+15 °C. Імовірність дощу невелика.

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Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

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