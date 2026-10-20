Дівчина йде у парку в дощову погоду. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

За словами синоптикині Наталки Діденко, в Україні збережеться тепла осіння погода. У більшості областей температура повітря становитиме +13…+18 °C, а на заході та півдні місцями потеплішає до +22 °C. Істотних опадів синоптикиня не прогнозує.

Про це Наталка Діденко повідомила у своїх соцмережах, інформує Новини.LIVE.

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Якою буде погода в Україні 21 жовтня

У середу, 21 жовтня, у більшості регіонів України очікується суха погода. Невеликі локальні дощі можливі на Сумщині, Чернігівщині, Полтавщині та в окремих районах сходу країни. Також місцями ймовірні тумани.

Прогноз погоди на 21 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

За прогнозом Наталки Діденко, тепла погода утримається майже до кінця тижня та протягом вихідних.

Якою буде погода в Києві

У столиці 21 жовтня температура повітря становитиме близько +14…+15 °C. Імовірність дощу невелика.

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