Девушка гуляет по парку в дождливую погоду. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

По словам синоптика Натальи Диденко, в Украине сохранится теплая осенняя погода. В большинстве областей температура воздуха составит +13…+18 °C, а на западе и юге местами потеплеет до +22 °C. Существенных осадков синоптик не прогнозирует.

Об этом Наталья Диденко сообщила в своих соцсетях, информирует Новини.LIVE.

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Какая будет погода в Украине 21 октября

В среду, 21 октября, в большинстве регионов Украины ожидается сухая погода. Небольшие локальные дожди возможны в Сумской, Черниговской, Полтавской областях и в отдельных районах востока страны. Также местами возможны туманы.

Прогноз погоды на 21 октября. Фото: Укргидрометцентр

По прогнозу Натальи Диденко, теплая погода сохранится почти до конца недели и в течение выходных.

Какая будет погода в Киеве

В столице 21 октября температура воздуха составит около +14…+15 °C. Вероятность дождя невелика.

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Также Новини.LIVE писали, что после 20 октября в большинстве областей Украины ожидаются первые ночные заморозки. По прогнозу метеоролога Игоря Кибальчича, скорее всего, похолодание не коснется южных регионов.