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Головна Новини дня Тумани на заході та дощі на сході: якою буде погода завтра

Тумани на заході та дощі на сході: якою буде погода завтра

Ua ru
31 жовтня 2026 20:53
Погода в Україні 1 листопада: дощі, тумани та температура Новини.LIVE
Жінка йде вулицею в дощову погоду. Фото: Новини.LIVE

У неділю, 1 листопада, в Україні очікуються різні погодні умови залежно від регіону. Укргідрометцентр розповів, у яких областях можливі опади й туман, якими будуть вітер і температурні показники. Погода відрізнятиметься не лише в різних частинах країни, а й упродовж доби.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

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Прогноз погоди в Україні 1 листопада
Температура повітря в Україні. Скриншот: УкрГМЦ

Де в Україні пройдуть дощі та буде туман

Уночі опади прогнозують на сході країни, а також на північному сході, Київщині та Черкащині. Удень дощі можливі на північному сході, Київщині та Черкащині. На решті території істотних опадів не передбачається.

У західних областях уночі та вранці місцями буде туман.

Якою буде температура повітря 1 листопада

В Україні переважатиме хмарна погода. Вночі температура становитиме +2…+8 °C. У східних і південно-східних областях буде тепліше — до +11 °C.

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Удень повітря прогріється до +6…+11 °C. На Закарпатті, півдні та сході країни очікується до +15 °C.

Який вітер прогнозують синоптики

Вітер буде переважно північно-західним, швидкістю 5-10 м/с

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що листопад, за попереднім прогнозом, розпочнеться з відносно теплої погоди. Однак у середині місяця температура повітря поступово знижуватиметься. Наприкінці листопада вдень очікується +2…+3 °C, а вночі можливі заморозки до -2 °C.

Також Новини.LIVE писали, що зима 2026–2027 років у Європі може бути теплішою за кліматичну норму. В Україні водночас можливі короткочасні похолодання та снігопади. Найбільш імовірним періодом для них називають січень, тоді як грудень і лютий можуть бути м'якшими.

Укргідрометцентр дощ прогноз погоди погода в Україні температура повітря туман
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

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