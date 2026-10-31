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Главная Новости дня Туман на западе и дожди на востоке: какая будет погода завтра

Туман на западе и дожди на востоке: какая будет погода завтра

Ua ru
31 октября 2026 20:53
Погода в Украине 1 ноября: дожди, туманы и температура Новости.LIVE
Женщина идёт по улице в дождливую погоду. Фото: Новости.LIVE

В воскресенье, 1 ноября, в Украине ожидаются различные погодные условия в зависимости от региона. Укргидрометцентр сообщил, в каких областях возможны осадки и туман, какими будут ветер и температура. Погода будет отличаться не только в разных частях страны, но и в течение суток.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

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Прогноз погоди в Україні 1 листопада
Температура воздуха в Украине. Скриншот: УкрГМЦ

Где в Украине пройдут дожди и будет туман

Ночью осадки прогнозируются на востоке страны, а также на северо-востоке, в Киевской и Черкасской областях. Днем дожди возможны на северо-востоке, в Киевской и Черкасской областях. На остальной территории существенных осадков не ожидается.

В западных областях ночью и утром местами будет туман.

Какой будет температура воздуха 1 ноября

В Украине будет преобладать облачная погода. Ночью температура составит +2…+8 °C. В восточных и юго-восточных областях будет теплее — до +11 °C.

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Днем воздух прогреется до +6…+11 °C. В Закарпатье, на юге и востоке страны ожидается до +15 °C.

Какой ветер прогнозируют синоптики

Ветер будет преимущественно северо-западным, со скоростью 5–10 м/с.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что ноябрь, по предварительному прогнозу, начнётся с относительно тёплой погоды. Однако в середине месяца температура воздуха будет постепенно снижаться. В конце ноября днем ожидается +2…+3 °C, а ночью возможны заморозки до -2 °C.

Также Новини.LIVE писали, что зима 2026–2027 годов в Европе может быть теплее климатической нормы. В Украине при этом возможны кратковременные похолодания и снегопады. Наиболее вероятным периодом для них называют январь, тогда как декабрь и февраль могут быть более мягкими.

Укргидрометцентр дождь прогноз погоды погода в Украине температура воздуха туман
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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